En un hecho insólito que dejó al descubierto un desajuste en la programación de las competiciones futbolísticas saudíes, dos partidos de la Roshn Saudi League y de la Primera División estuvieron a punto de disputarse en el mismo estadio y a la misma hora, después de que se fijara el lunes 19 de octubre como fecha para los encuentros entre Abha y Al Jalood, y entre Damac y Al Tai, en el estadio del Damac en la ciudad de Khamis Mushait, a las 18:20 hora de La Meca.

Los detalles del caso se remontan a la diferencia entre los organismos responsables de organizar cada competición: la Liga Profesional Saudí se encarga de programar los partidos de la Roshn Saudi League, mientras que el comité de competiciones de la Federación Saudí de Fútbol se ocupa de organizar los partidos de la Primera División, lo que derivó en un choque de horarios y de sedes entre ambos encuentros.

La dirección de competiciones de la Liga Profesional Saudí había designado el estadio del Damac para albergar el duelo entre Abha y Al Jalood, correspondiente a la décima jornada de la Roshn Saudi League, mientras que el comité de competiciones de la Federación Saudí eligió el mismo recinto para la disputa del partido entre Damac y Al Tai, en la octava jornada de la Primera División.

Lee también: ¿Yassine Bounou al River Plate? El sueño marroquí que se acercó a la realidad

Este cruce de fechas generó dudas sobre el mecanismo de coordinación entre los organismos que gestionan ambas competiciones, después de que el horario y el lugar de los dos partidos coincidieran de una forma que hacía muy difícil celebrar los dos encuentros al mismo tiempo.

Informes de prensa revelaron que las gestiones para solventar la crisis concluyeron con el traslado del duelo entre Abha y Al Jalood al estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Sultán bin Abdulaziz, en Al Mahala, en lugar del estadio del Damac, a la espera del anuncio oficial del cambio de sede.

El episodio pone de relieve la importancia de la coordinación previa entre la Liga Profesional Saudí y la Federación Saudí de Fútbol, especialmente en la elaboración de los calendarios de las distintas competiciones, para evitar que se repitan errores organizativos de este tipo, que pueden afectar a los planes de los clubes, de la afición y de las entidades que gestionan los estadios.