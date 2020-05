Las curiosas fotos del primer partido 'a estadio lleno' entre Borussia y Bayer

Llegó el día tan anunciado por los Potros: el Borussia Mönchengladbach recibió al con un BORUSSIA-PARK plagado de hinchas... de cartón. Los fanáticos de alrededor del mundo pagaron 19 euros por un asiento en el recinto de Renania del Norte-Westfalia y su cara se convirtió en una imagen muy emotiva sobre todo en el minuto de silencio por las víctimas del coronavirus.

El resumen del partido en video

Así se vio la cancha del Borussia, con sobre 15 mil de papel -incluidos los visitantes- en otra tarde soñada por Kai Havertz:

13,000 fans, in cardboard cut-out form, will be in attendance for Borussia Mönchengladbach's first home game post-lockdown. pic.twitter.com/rKFdUrG20F