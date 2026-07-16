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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Las críticas crecen. Las palabras de Tuchel sobre Southgate le persiguen tras la pesadilla argentina

Francia vs Inglaterra
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T. Tuchel
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Alemania

El entrenador alemán usó tácticas básicas... pero terminó perdiendo.

Las declaraciones del alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, sobre Gareth Southgate, exseleccionador inglés, le han perseguido tras la eliminación de los Tres Leones en el Mundial.

La selección inglesa perdió 2-1 ante Argentina en la semifinal del Mundial 2026 y el domingo jugará por el tercer puesto contra Francia.

Argentina, que perdía 1-0 tras el gol de Anthony Gordon en el 55’, remontó con tantos de Enzo Fernández (85’) y Lautaro Martínez (90+2’).

Tuchel fue criticado por medios y afición: su equipo se replegó más de media hora y él solo hizo cambios defensivos, pero aún así encajó dos goles que eliminaron a Inglaterra de la final por primera vez desde 1966.

Según The Sun, entre ambos goles Inglaterra apenas tuvo el balón el 12 %.

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Francia crest
Francia
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Inglaterra
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Desde anoche se han multiplicado los retuits de un vídeo de marzo de 2025 en el que Tuchel comentaba la final de la Euro 2024 perdida ante España: «Su miedo a quedar eliminados era mayor que su entusiasmo por ganarla».

El rotativo inglés comentó el vídeo: «Tuchel hablaba del flojo rendimiento de Inglaterra en la Euro 2024. Tenía razón, pero la selección de las Tres Leones mostró más miedo en Atlanta ante Argentina».

Señaló que Tuchel, un técnico experimentado, no debería recurrir a tácticas tan defensivas y, aun así, Inglaterra las usó en los tres partidos eliminatorios en los que iba ganando.



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