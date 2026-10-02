Portugal sigue avanzando en la Nations League. En el Parken Stadion de Copenhague, los portugueses celebraron una victoria por 4-2 ante los daneses. Fue el tercer triunfo en el tercer partido con el nuevo entrenador, Jesus.

Sin embargo, sobre el éxito deportivo planea estos días, por supuesto, el escándalo mayúsculo por la marcha anticipada de la superestrella Cristiano Ronaldo. El delantero de Al-Nassr había abandonado la concentración de la Selecao antes del partido porque no había jugado en el anterior encuentro de grupo contra Noruega y volvía a amenazarle el mismo destino.

Pero el equipo no se dejó afectar en absoluto por estas turbulencias sobre el terreno de juego. A la pregunta de lo difícil que resulta mantener la concentración con este tipo de acontecimientos, Jesus reaccionó con calma. "No me cuesta concentrarme. ¿Sabe qué es lo que me cuesta? No saber cómo debo entrenar a mis jugadores. Eso es lo que me cuesta. Y lo demás, cero", dejó claro.

El técnico también rechazó con firmeza las especulaciones sobre fracturas dentro del equipo: "Las cosas que pasan no dividen al grupo. No nos han dividido y no nos dividirán". Jesus subrayó, más bien, la rápida evolución positiva bajo su dirección. "Tengo la sensación de que el equipo mejora de partido en partido. Seguimos desarrollándonos a partir de los análisis que hacemos de los encuentros y, en el siguiente partido, el equipo suele mostrar un rendimiento aún mejor, tanto en defensa como en ataque. Ganar aquí por 4-2 no es fácil", afirmó.

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"Una gran ayuda": los jugadores de Portugal respaldan a Jorge Jesus

Que la táctica del entrenador está funcionando también lo confirmaron los futbolistas sobre el césped. El centrocampista Vitinha se deshizo en elogios hacia el técnico de 72 años en declaraciones a RTP: "Todo esto se debe al trabajo del entrenador. Hemos hecho un partido excelente. No os dejéis engañar por el resultado, porque fue un partido muy difícil. Además, ha sido nuestra mejor actuación hasta ahora. Seguimos evolucionando y, cuanto más trabajamos con el entrenador, mejor interiorizamos sus ideas. El trabajo del entrenador empieza a dar sus frutos, y hoy ha quedado más que claro".

Preguntado por la reacción del equipo tras la salida de Ronaldo, Vitinha añadió: "Hemos intentado centrarnos en el partido y creo que lo hemos conseguido. Hemos reaccionado increíblemente bien".

También Goncalo Ramos, que sustituyó a Ronaldo en el centro del ataque y brilló con un gol y una asistencia, destacó la influencia del entrenador principal: "Sobre todo, el nuevo entrenador es una gran ayuda. Tenemos ideas más claras, sabemos exactamente dónde está cada compañero, tanto en defensa como en ataque. Mejoramos día a día, todo esto forma parte de un proceso".

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¿Cómo reaccionaron los aficionados de Portugal a la marcha de Cristiano Ronaldo?

Mientras tanto, en la grada el tema de CR7 provocó reacciones divididas. Mientras algunos seguidores respaldaron al entrenador con la inscripción "We love you Jesus" en sus camisetas, otros aficionados mostraron una pancarta con el nombre de Ronaldo y un corazón como señal de solidaridad con el antiguo capitán.

Entretanto, Jesus dejó entrever que, después del próximo partido contra Noruega el domingo, explicará lo que ocurrió entre él y Ronaldo. Con una nueva victoria ante los noruegos, Portugal sellaría de forma anticipada su pase a las semifinales de la Nations League.