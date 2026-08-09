No pueden extraerse conclusiones definitivas del amistoso ante el Ferencváros húngaro que el Real Madrid ganó (1-2), pero después de una semana en la que Rodri rechazó fichar por el Real Madrid, había curiosidad por saber cómo iba a gestionar el entrenador José Mourinho el problema del centrocampista defensivo que sufre el conjunto merengue desde la retirada del alemán Toni Kroos.

Tras el rechazo del centrocampista del Manchester City a la oferta, los cercanos al Real Madrid se apresuraron a difundir un mensaje según el cual no se ficharía a nadie para esa posición y que Bernardo Silva desempeñaría esas funciones en algunas ocasiones, según el diario "Mundo Deportivo".

Por eso, cuando el jugador portugués debutó con la camiseta del Real Madrid y saltó al campo al inicio de la segunda parte para sustituir a Camavinga y ocupar la posición de doble pivote junto a Fede Valverde, todas las miradas se dirigieron hacia él.

Ese cambio no duró mucho, ya que en el minuto 63 entró Jorge Cestero en sustitución de Bernardo Silva en esa posición, y Mourinho decidió trasladar al jugador portugués a la posición de organizador del juego (número 10) debido a su falta de forma física.

El propio entrenador explicó su decisión tras el partido, afirmando: "Este pobre jugador se beneficia psicológicamente del descanso durante las vacaciones. Y apareció en un estado físico mucho peor. Necesita desarrollar sus habilidades. Pero Bernardo es un jugador extraordinario, nos ofrece opciones ofensivas desde atrás si juega en una posición retrasada, como organizador del juego o de delantero".

Y añadió: "Durante el partido noté que le faltaba algo de fuerza física, así que lo trasladé a la posición de delantero puro. E hice entrar a Cestero para dar más estabilidad. La posición de delantero puro es otra posición en la que Bernardo juega bien. Es un jugador capaz de ocupar tres o cuatro posiciones".

Queda por ver si Mourinho volverá a probar a Bernardo Silva en los próximos amistosos como alternativa en el centro del campo, una posición que actualmente ocupan Valverde, Tchouaméni y Camavinga, la misma plantilla que se vio la temporada pasada, salvo que se produzca un cambio en los planes para cerrar un fichaje antes del final del mercado de traspasos.