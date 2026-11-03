Las consecuencias del aplazamiento continúan: la Copa de Asia revive el clásico entre Al-Ahli y Al-Nassr

El partido del Clásico entre Al Ahli y Al Nassr está cerca de volver a la vida, apenas unas dos semanas después de su aplazamiento, debido a la reprogramación de los partidos de la Copa Asiática 2027.

La Confederación Asiática de Fútbol anunció este martes el aplazamiento de la Copa Asiática, que estaba previsto que arrancara en enero de 2027, para que se dispute a partir de diciembre del mismo año.

El periodista saudí Abdulaziz Al Osaimi afirmó, en un tuit a través de su cuenta personal en la red social "X", que se espera que el aplazado partido del Clásico entre Al Ahli y Al Nassr se dispute a finales del presente mes de noviembre.

Estaba previsto que Al Nassr visitara a Al Ahli el pasado 15 de octubre, en el estadio Al Inma de Yeda, en la novena jornada de la Liga Roshn saudí.

Sin embargo, la Liga Roshn emitió un comunicado oficial el pasado 13 de octubre, en el que anunció el aplazamiento del partido para disputarse en el mes de marzo del próximo año, debido a circunstancias logísticas.

No obstante, el aplazamiento de la Copa Asiática 2027 para que se dispute a finales del próximo año abrió la puerta a que la Liga Roshn reprogramara los partidos, de manera que se jueguen sin gran presión durante el tiempo restante de la temporada.

Cabe recordar que la Liga ya decidió aplazar los partidos de la decimotercera jornada de la Liga Roshn, que iban a disputarse entre los días 5 y 7 del presente mes de noviembre, ante la disponibilidad del tiempo adecuado para celebrarlos sin presión.