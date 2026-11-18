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Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid y de la selección de Brasil, abrió él mismo la puerta a las críticas tras hacer una llamativa confesión sobre su estado físico y sus hábitos fuera del campo. Sus palabras llegan en un momento delicado para el extremo del Real Madrid, que afronta una competencia cada vez mayor por un puesto en el once titular, lo que ha dado a sus declaraciones una mayor repercusión, especialmente en el entorno madridista.

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El astro brasileño atendió a los medios el lunes, antes del partido de su selección ante Singapur, y reconoció que durante sus vacaciones de verano no mantuvo su forma física ni siguió la dieta como debía. Estas declaraciones provocaron reacciones de enfado, y el periodista español Tomás Roncero fue uno de los críticos más destacados de lo dicho por Vinícius. No ocultó su malestar por las confesiones del jugador durante su intervención en el programa «El Chiringuito», donde consideró que lo revelado no está a la altura de las exigencias profesionales de un club de la talla del Real Madrid ni de la posición que ocupa el atacante brasileño en el equipo.

«Esto es inadmisible», afirmó Roncero con dureza, antes de añadir una descripción todavía más severa: «Es el comportamiento de un jugador muy poco profesional», según recoge el portal El Desmarque.

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La objeción del periodista español no se centró en que el jugador admitiera sus errores en sí, ya que señaló que valoraba su sinceridad. Sin embargo, consideró que reconocer comportamientos que afectaron a la preparación de la temporada no exime al futbolista de su responsabilidad, sobre todo porque competir al máximo nivel exige un compromiso constante que no se limita a los entrenamientos y los partidos oficiales.

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La crítica de Roncero no fue un caso aislado en el programa. María Trisak aseguró que el jugador llegó «con sobrepeso» antes del inicio de la pretemporada en agosto, y Cristóbal Soria calificó la confesión de «gravísima». El presentador del programa, Pedrerol, ya había abierto la emisión señalando con el dedo al atacante brasileño.

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Estas críticas llaman la atención, sobre todo porque el debate sobre el comportamiento de Vinícius procede de periodistas muy vinculados al Real Madrid.

Vinícius parece convencido de que puede recuperar su nivel. Durante su polémica rueda de prensa, afirmó: «La temporada pasada solo marqué 5 goles hasta diciembre y luego terminé la campaña con más de 20». Pero esta vez el desafío será mayor tras su regreso de la sanción, ya que volverá a pelear por un puesto de titular en el once del técnico Mourinho para imponerse, concretamente, a Yan Diomande, que ha ofrecido un rendimiento deslumbrante en su ausencia y se ha vuelto imprescindible en el ataque merengue.

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