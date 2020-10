Las confesiones de Benzema con Valdano sobre el Madrid, Cristiano, Zidane y su ídolo Ronaldo Nazario

El delantero blanco repasó toda su carrera en una entrevista con Jorge Valdano y desveló que Florentino Pérez viajó en persona a ficharle.

Karim Benzema ha sido una de las referencias del en los éxitos de la última década y en las últimas temporadas es su gran referencia y ha reflexionado sobre toda su carrera en una extensa entrevista con Jorge Valdado en Movistar +.

Su ídolo Ronaldo Nazario: "Era mi ídolo desde pequeño. Empecé a ver fútbol por él. Miraba mucho los movimientos, lo intento. Pero es imposible hacerlo igual. Le admiré mucho. No hay delantero igual. Uno puede tener su velocidad pero no su capacidad de hacer cosas, su manera de conducir el balón, de tirar... La gente pensaba que solo metía goles pero también sabía dar el balón, hacer todo. Es el delantero modelo. Yo he aprendido de Zidane y de Ronaldo. El delantero tiene que saber hacer muchas cosas, no solo goles. Si estoy en el campo y meto un gol pero no toco el balón en noventa minutos... Con mi juego yo quiero mostrar otra cosa del delantero. Es difícil, pero poco a poco".

Su difícil adaptación: "Estaba muy contento de firmar pero no estaba mentalizado en qué significaba el Real Madrid, Madrid, el equipo, la gente, la presión... cuando estaba en estaba un poco protegido por el presidente. Este es un club que ha ganado muchas Champions, el de los Galácticos... era muy difícil, veías que en el vestuario estaban los mejores. Yo estaba solo, no hablaba español nada. Fue un poco difícil porque si no te sientes bien fuera del campo dentro es complicado. Eso es lo que me pasó el primer año. Como es un club muy grande no hay tiempo para proteger a un jugador. Siempre he tenido al presidente conmigo, me llamaba, me hablaba. Pero yo era muy joven y no sabía qué era el Madrid. Pensaba que iba allí a jugar y ya está. Antes para mi el fútbol estaba solo en el campo, pero se juega también fuera. Por esto estaba un poco perdido, solo".

Florentino fue a su casa para ficharle: "Estaba con mis amigos tranquilo y me llamaron mi familia y mi agente para que fuera rápido a casa a hablar. Dije que no tenía tiempo pero me dijeron que estaba Florentino en mi pueblo. Abrí la puerta y le vi, empezó a abrazarme. Solo dije 'hola'. Sabía que había clubes interesados en mi pero nunca pensé que Florentino iría a mi casa. Cuando le vi allí, me olvidé de los demás clubes. Le dije que tenía mi palabra".

Cambió su forma de jugar por Cristiano Ronaldo: "Estaba él para meter los goles, cambié mi juego para jugar con él. En Lyon jugaba de otra manera. Ahora estoy libre en el campo, me gusta tocar el balón. Con Cristiano cambié, jugué para él. Tenía un chico que metía el doble o triple de los goles y te tienes que adaptar. Yo pensé que no pasaba nada, que tenía que cambiar mi juego, dar más asistencias. Dejé de lado mi alma de querer meter goles".

Su relación con Zidane: "Me ayudó mucho fuera y dentro del campo cuando estaba Ancelotti y después como entrenador. Es un entrenador pero aún tiene cosas de jugador y es fácil para nosotros entenderlo. Nos transmite calma, serenidad. Se ve en el campo. Cuando encajamos un gol es muy tranquilo, no va a gritar y a meter presión".

Su forma de jugar: "El fútbol son emociones. No me puedo quedar quieto y esperar a que el balón llegue. Creo que hay gente que tiene talento, velocidad... yo creo que lo que tengo es que antes de tocar el balón ya me imagino muchas cosas que voy a hacer. No espero a tocar el balón para pensar qué hacer. Cuando el balón viene ya sé que vamos a hacer. Por eso siempre estoy delante del defensor, no me puede coger. La clave es pensar antes".

Ser capitán: "Son muchos años, soy el tercer capitán. Hay diferentes capitanes. Sergio es el capitán fuera y dentro. Yo lo soy más en el campo aunque a veces en el vestuario cuando tengo que hablar, hablo. Pero eso es más cosa de él, lo tiene desde pequeño. Yo hablo mucho en el campo, ayudo, porque es donde me siento bien".

Su situación en la Selección de y su ausencia en el Mundial: "Creo que en la selección todos los jugadores quieren jugar. Nunca tuve una explicación, creo que son cosas de arriba. Lo bueno para mi es que puedo descansar y concentrarme en el Madrid. Que fueran campeones no me dolió. Claro que quería ser campeón del mundo pero me dolió más no tener las explicaciones que el hecho de que ganasen el Mundial. Pregunté, no me respondieron y ya está. Me centro en mi club, en mi vida en Madrid y listo".