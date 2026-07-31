Por mucho que se busque o se pregunte a quien sea, en Países Bajos nadie ha comparado hasta ahora a Tim van der Leij con Erling Haaland. Y eso que, cuando el VfB Stuttgart fichó al delantero de 20 años procedente del RKC Waalwijk, se dijo que en el país vecino ya lo llamaban «Haaland 2.0». Aunque eso solo ocurrió en los medios alemanes.

Bueno, los parecidos físicos no son, en el sentido literal de la expresión, traídos por los pelos. Van der Leij tiene, como el noruego, una larga melena que se recoge con una cinta en la frente cuando juega. Y también es muy alto: con 1,93 metros, es solo ligeramente más bajo que el exjugador del Dortmund.

Sin embargo, al ver jugar a Van der Leij recuerda mucho más a un ex del Stuttgart. Como el neerlandés, pese a su imponente estatura, también tiene cualidades excelentes, especialmente en el apartado técnico, es fácil pensar en Nick Woltemade.

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¿Cuántas veces marcó Tim van der Leij antes de su etapa en el VfB Stuttgart?

Los suabos pagaron 1,2 millones de euros por el atacante, que hasta ahora no ha jugado en ninguna selección juvenil, pero que aun así ha protagonizado un ascenso meteórico. Van der Leij se formó en su día durante tres años en el PSV Eindhoven, antes de jugar entre 2017 y 2025 en el Vitesse Arnhem. Allí marcó 25 goles en 59 partidos oficiales con los equipos sub-18, sub-19 y sub-21.

Como el Vitesse estuvo el verano pasado al borde de perder la licencia y, por ello, podía salir gratis, el Waalwijk, descendido de la Eredivisie, se hizo con él. El paso al club ascensor neerlandés en la segunda división devolvió a van der Leij a su provincia natal de Noord-Brabant... y le permitió brillar de inmediato.

Aunque el Waalwijk, sexto en la tabla, no logró finalmente el ascenso inmediato en el playoff, el hecho de que llegara tan lejos tuvo mucho que ver con van der Leij. Marcó 13 goles en liga y firmó cuatro tantos en tres partidos de copa. Ese registro, junto con su crecimiento como titular habitual, bastó para llevarlo al VfB y firmar allí un contrato hasta 2030.

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«No es lógico»: Tim van der Leij, sorprendido por su traspaso al VfB Stuttgart

Allí, en un primer momento, está previsto que juegue con el segundo equipo en la 3. Liga para adaptarse al nuevo entorno. Pero su fichaje fue anunciado a través de los canales del primer equipo y, además, se fotografió a van der Leij junto al director deportivo Christian Genter en la firma del contrato. El modelo a seguir para Van der Leij debe ser ahora su compatriota Ramon Hendriks, representado por la misma agencia. El central de 24 años también empezó hace dos años en el segundo equipo, pero se asentó enseguida como titular con los profesionales.

Para van der Leij, el salto a Alemania es, en cualquier caso, enorme. «El Stuttgart II juega en la 3. Liga, que, dicho sea de paso, también es una liga fuerte. En algunos clubes jugaré ante 20.000 o 30.000 espectadores. Una locura, ¿no? Eso es bastante más que un viernes por la noche en Waalwijk», dijo recientemente al semanario neerlandés de fútbol Voetbal International.

Allí, el delantero ambidiestro se mostró bastante sorprendido de que siquiera se hubieran fijado en él a orillas del Neckar. Utilizó varias veces la palabra «bizarro» para describir su traspaso. «Sinceramente, yo tampoco esperaba este paso, claro», dijo van der Leij. «Pasar del sub-19 del Vitesse al VfB en solo un año... no suena precisamente lógico».

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¿Qué perspectiva tiene Tim van der Leij en el VfB Stuttgart?

Ante esto, incluso dudó de si debía aceptar la lucrativa oferta. «Lo hablé en casa. ¿No va todo demasiado rápido? ¿No sería mejor esperar un poco más? Pero era una oportunidad tan grande que sencillamente no podía dejarla escapar. ¿Quién te dice que volverán la próxima temporada? Tenía que aprovechar esta oportunidad. Así lo sentí».

Será interesante seguir de cerca cuáles son las perspectivas de van der Leij en Stuttgart. En la reciente victoria por 7-0 en el amistoso de Balingen ya jugó 45 minutos con el equipo de Sebastian Hoeneß. Tras sus primeras sesiones con el primer equipo, es muy probable que el neerlandés también viaje a la próxima concentración en Grassau.

Hoeneß no tiene en su plantilla un delantero centro alto y físicamente imponente. Ermedin Demirovic es ocho y Deniz Undav incluso 14 centímetros más bajos que van der Leij, a quien su exentrenador en Arnhem, Rüdiger Rehm, definió en declaraciones al Heilbronner Stimme como una «máquina».

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Estas son las fortalezas de Tim van der Leij

Como en su día Woltemade, van der Leij se impone en el juego aéreo gracias a su envergadura, pero como hombre de referencia también sabe aguantar y proteger muy bien el balón. En el área demostró en el Waalwijk una gran determinación y golpeó con sangre fría, ya fuera de cabeza o con el pie, gracias a un excelente sentido de la colocación. Además, mostró un comportamiento convincente en la presión. Su juego se caracteriza por una cierta incansabilidad y mucha energía.

«Lo loco es que, de pequeño, siempre le decía a mi padre que algún día quería jugar en la Bundesliga», dijo van der Leij, que espera, «si todo va bien», poder llegar «algún día» a la plantilla profesional: «Quizá incluso en un partido de la Champions League. Sería realmente genial».

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Tim van der Leij en el VfB Stuttgart: una situación comparable a la del año pasado

Hasta entonces, por supuesto, aún queda un camino muy largo. Muy probablemente, el más largo que ha tenido que recorrer hasta ahora en su carrera. Pero nada está descartado, tampoco por parte del VfB. Una situación que a van der Leij debería resultarle familiar.

Porque también en Waalwijk fue fichado como segundo delantero por detrás del nueve ya consolidado. También entonces se decía que van der Leij aún necesitaba tiempo y que luego ya se vería. Poco después se volvió imprescindible y estaba en boca de todos. Solo que a nadie en Países Bajos se le ocurrió la comparación con Haaland.

Tim van der Leij: datos de rendimiento de su carrera