Las grandes polémicas que el VAR ha dejado en LaLiga

El sistema tecnológico no ha sido capaz de acabar con las polémicas en LaLiga, que se han disparado en las últimas semanas.

Tras consumir más de la primera vuelta de LaLiga, el gran protagonista de la temporada 2018-2019 no está siendo ni Lionel Messi ni ningún otro jugador o entrenador, el gran protagonista está siendo el recién estrenado sistema VAR, que lejos de acabar con las polémicas arbitrales, las ha hecho crecer.

El torneo ya ha deparado grandes acciones para la discordia e incluso se debate si la herramienta tecnológica se está utilizando de una forma adecuada en España, a pesar de que el Comité Técnico de Árbitros defiende que ha descendido el número de errores y buscan llegar al ideal del error cero.

Repasamos las grandes polémicas del sistema:

El delantero uruguayo marcó el 2-1 aunque en el remate acaba chocando con el portero del Leganés Cuéllar, que pidió falta. El árbitro dio gol pero revisaron la acción y decidieron dar por válido el tanto.

El Betis empató gracias a un tanto del jugador cántabro pero el árbitro primero lo anuló y después decidió darle validez gracias a la línea de fuera de juego que traza el VAR y en la que Carvajal le habilita. Las distintas televisiones utilizaron las imágenes y trazaron diferentes líneas de fuera de juego y casi todas pero no todas coincidían en que era gol.

Jornada 19ª | Penalti | Atlético Madrid - Levante

El Atlético de Madrid ganó al Levante gracias a un penalti anotado por Antoine Griezmann, después de que Thomas centrara desde la banda y el balón golpeara en el brazo de Vukcevic, quien estaba apoyado sobre el suelo después de que el futbolista visitante se hubiese lanzado al suelo para evitar el envío del mediocampista colchonero. Los granotas solicitaron al CTA que se pronunciara sobre el uso del VAR tras esta acción.

Melero López encargado del VAR revisó la acción y reiteró la decisión de Munuera Montero: "Quiero verla, quiero verla. Despacio. Dame otra (toma)...". Y entonces su indicación al árbitro de campo: "Nada, nada, fuera, para adelante. Tiramos para adelante. José Luis, todo OK, todo OK".

Velasco Carballo dio explicaciones sobre la acción el pasado martes: "Este clip nos sirve para confirmar que todos los incidentes se chequean y para explicar que el VAR chequea el incidente inmediatamente, no espera a que salga el balón. Si el VAR detecta un error claro y manifiesto, no tiene que esperar a que salga el balón. Interviene inmediatamente y detiene el juego, siempre y cuando no haya un ataque prometedor de alguno de los dos equipos. En ese caso tendría que esperar".

Jornada 13ª | Penalti a Jaime Mata | Athletic - Getafe

González González no pitó un claro penalti en el último minuto sobre Jaime Mata que podría haber dado la victoria a los azulones. "Aguanta, Nacho... Tranquilo. Ok, ok. Está todo bien. Puedes pitar (el final), Nacho. Tiempo cumplido",son las indicaciones que le llegaron desde el VAR.

En el minuto 65 de partido, Pau López tomaba el balón con sus manos y se disponía a soltarlo para iniciar un contragolpe. Pero Mesa se le puso delante, el portero del Betis lo buscó deliberadamente y los dos cayeron. El VAR no cambió la decisión de Gil Manzano pero el Comité de Competición sí y le quitó la tarjeta.