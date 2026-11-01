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El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, elogió la enorme confianza de su equipo tras la contundente victoria por 5-2 ante el Udinese, con la que alcanzó los 28 goles en diez partidos de liga. Gasperini destacó la responsabilidad compartida de la plantilla mientras la Roma presiona al líder de la Serie A.

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La Roma arrolla al Udinese con una primera parte espectacular

La Roma metió presión a los dos primeros de la Serie A con una sensacional victoria a domicilio por 5-2 ante el Udinese. El equipo de Gian Piero Gasperini arrolló a su anfitrión en una primera parte casi perfecta, en la que marcó cuatro goles.

Bryan Cristante abrió el marcador con un remate de cabeza en el minuto 10, antes de que Moro, Donyell Malen y Evan N'Dicka pusieran a la Roma cuatro goles por delante.

Matias Soule y Malen también se toparon con la madera durante una primera parte dominada por la Roma.

Gasperini destaca la confianza goleadora de todo el equipo

En declaraciones a DAZN tras el partido, Gasperini reflexionó sobre el arranque récord de la Roma, con 28 goles en sus primeros diez partidos de liga. «A veces, los números sí cuentan la historia», explicó Gasperini.

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«Además de marcar muchos goles, lo estamos haciendo con muchos jugadores diferentes. Eso demuestra la confianza que hay en el equipo».

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«Muchos jugadores creen que pueden hacer una aportación decisiva, ya sea con una asistencia o con un gol. Estamos marcando más goles con más jugadores y eso es una gran señal», añadió.

La Roma baja ligeramente la intensidad ante la reacción del Udinese en la segunda parte

El Udinese recortó distancias con goles del exjugador de la Roma Nicolo Zaniolo y de Palma, antes de que Daniele Ghilardi sellara la victoria con su primer gol en la Serie A en el tiempo añadido.

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Gasperini reconoció el bajón momentáneo de intensidad tras realizar cambios por precaución para proteger a Malen y Moro.

«Cuando vas ganando 4-0, aunque en el descanso dijimos que debíamos tener cuidado... pueden pasar estas cosas», señaló Gasperini, que aludió al cansancio de disputar siete partidos en tres semanas.

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La Roma mantiene su lucha por el título ante una semana cargada de partidos

Con esta victoria, el ataque de Gasperini suma 12 goles en una sola semana entre todas las competiciones.

La Roma mantiene su gran impulso cerca de lo más alto de la clasificación de la Serie A.

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La plantilla de Gasperini evaluará ahora el estado físico de los jugadores de cara a sus próximos partidos.