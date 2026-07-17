Las cifras evidencian el arbitraje: Lamine Yamal, la mayor víctima del Mundial 2026

El España-Francia de semifinales del Mundial 2026 generó una fuerte polémica arbitral que llegó a las ruedas de prensa y a las estadísticas. Los seleccionadores Didier Deschamps y Luis de la Fuente cruzaron críticas indirectas sobre el arbitraje, mientras el nombre de Lamine Yamal acaparaba el debate tras cifras que cuestionan el trato arbitral al joven astro español en el torneo.

Didier Deschamps lanzó la piedra y luego se cubrió la mano tras la derrota de Francia ante España en Dallas, al cuestionar el nivel arbitral sin acusar directamente. En la rueda de prensa posterior al partido, el seleccionador francés declaró: «¿De verdad creéis que el árbitro estuvo a la altura para dirigir una semifinal del Mundial? Es una pregunta, no una queja».

De la Fuente replicó que España tampoco recibió la protección arbitral esperada.

Según datos de «Marca», Yamal ha sufrido un castigo arbitral llamativo.

A pesar de su juego de regates y arrancadas, solo le pitaron ocho faltas a favor en 404 minutos, una cada 50, la media más baja entre los extremos y los jugadores más habilidosos del torneo.

Ante Francia, como ya sucedió contra Bélgica, Yamal protestó varias entradas que parecían claras, pero el árbitro dejó seguir el juego, lo que reforzó su sensación de falta de protección.

Al comparar sus cifras con las de otras estrellas, las diferencias son notables: el belga Jérémie Doku recibió 18 faltas en solo 341 minutos, misma cifra que el inglés Jude Bellingham, pese a que este jugó un partido más.

Además, Lionel Messi tuvo 16 faltas a favor, Michael Olise 16, Mohamed Salah 13, Jamal Musiala 11 y Vinicius Junior 10, mientras que a Yamal solo se le pitaron ocho pese a su juego de duelos y regates.

La mayor ironía no está en las faltas recibidas, sino en las que él cometió. Los árbitros le pitaron 12 faltas, lo que le sitúa como el cuarto jugador con más infracciones, por detrás del marroquí Nabil El Ainaoui (15), el paraguayo Andrés Copas (14) y el alemán Alexander Pavlovic (13). todos ellos jugadores de corte defensivo.

Al compararlos con otros jugadores más técnicos, estas cifras sorprenden: Jérémy Doku cometió solo 4 faltas, Lionel Messi 2 y Jamal Musiala 5. y Vinicius Júnior, 4. En cambio, el defensa francés Lucas Dini, encargado de marcar a Yamal en la semifinal, solo cometió 5 faltas en todo el torneo.

En la selección española, Yamal lidera con 12 faltas, seguido de Rodri y Álex Baena con 9 cada uno.

Estas cifras desmienten las críticas que sugieren que Yamal no cumple con sus obligaciones defensivas, pues confirman su constante presión y recuperación del balón, además de sus aportaciones en ataque.

Con estos números, Yamal llega a la final del Mundial sin haber cumplido 19 años y con la expectativa de brillar en el momento clave.

Ahora todas las miradas apuntan al estadio MetLife de Nueva Jersey, donde España desafiará a la campeona Argentina en una final que exigirá la mejor versión de Yamal, quien ha sufrido más errores de los que ha causado y se ha convertido en protagonista de la polémica arbitral del Mundial 2026.