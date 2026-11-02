¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

«Las cámaras lo captaron todo»: Van Dijk abre fuego tras la derrota del Liverpool: ¡enhorabuena al Arsenal!

Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
V. van Dijk
Inglaterra
Países Bajos

durante el partido del domingo

Cobertura total
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Emite en exclusiva los 380 partidos de la temporada de la Premier League en directo y bajo demanda en España.

✅ El paquete de fútbol agrupa la liga inglesa con competiciones de primer nivel como la Serie A, la Bundesliga y cinco partidos semanales de LaLiga.

✅ Opera íntegramente a través de internet en televisores inteligentes, consolas y dispositivos móviles, sin necesidad de instalación de antenas o decodificadores.

Mensual desde19,99 €
Partido destacado
Movistar dark

Movistar+

✅ Transmite el partido más atractivo e importante de cada jornada de la Premier League, ideal para los seguidores casuales del fútbol inglés.

✅ Este plan de streaming se puede contratar de forma independiente, sin obligar al espectador a tener servicios de fibra o telefonía móvil con la operadora.

✅ Combina el mejor partido de la jornada inglesa con encuentros de LaLiga, la Champions League, torneos de tenis, además de series originales y cine de estreno.

Mensual desde9,99 €

El neerlandés Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, criticó las decisiones arbitrales durante la derrota de su equipo ante el Arsenal por un gol a cero, en el partido que ambos disputaron ayer domingo en el marco de la Premier League, mostrándose sorprendido por la no intervención de la tecnología del videoarbitraje para revisar un posible penalti a favor de los locales.

Van Dijk expresó su desacuerdo con que el árbitro ignorara la revisión de una jugada en la que se produjo un agarrón de camiseta a Alexander Isak dentro del área, asegurando que merecía la señalización de un penalti a favor del Liverpool.

El defensa neerlandés declaró a la cadena «Sky Sports»: «¿Por qué tiene uno que quejarse más teniendo todas estas cámaras? Fue una jugada clara y todos la vieron, y al final no se señaló el penalti, y perdimos el partido, por desgracia. Enhorabuena al Arsenal».

Y añadió, irónico ante el ambiente de protesta contra el arbitraje: «Vi una tarjeta amarilla cerca del final, así que quizá yo también comparta ese sentimiento con la afición».

Próximos partidos
FB

FB

Liga de Campeones

04 nov 2026

LIV

LIV

SLP

SLP

Liga de Campeones

04 nov 2026

ARS

ARS

Sobre la segunda derrota del Liverpool en la liga esta temporada, el capitán del equipo manifestó su decepción, diciendo: «Jugamos en casa y tuvimos algunas ocasiones, y dimos lo mejor de nosotros, sin duda».

Van Dijk señaló que su equipo necesitaba aprovechar mejor los últimos minutos, explicando: «Podíamos haber ofrecido un mejor rendimiento en los últimos 15 minutos, y meter más balones al área, pero eso no fue suficiente hoy, y por eso me siento muy decepcionado».

El defensa neerlandés recordó algunos detalles del partido, señalando que el Liverpool mejoró tras encajar el gol y creó una ocasión peligrosa a través de Alexis Mac Allister, que podría haber cambiado el rumbo del encuentro, pero que no se tradujo en gol.

Van Dijk volvió a insistir en su reclamación respecto a Isak, diciendo: «Creo que fue un penalti claro, pues he visto la jugada de nuevo y he visto señalar penaltis similares en otras ocasiones, pero no estaba escrito que lo consiguiéramos hoy».

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google