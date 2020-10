Las cámaras captan el incidente entre Allan Nyom y Ronald Koeman

El holandés se quejó a Bordalás después del partido y lo repitió en rueda de prensa, alegando que el jugador le faltó al respeto

¿Qué le dijo Allan Nyon a Ronald Koeman? Es la pregunta del millón que se hacen los aficionados al fútbol, después de haber escuchado la denuncia pública del entrenador del FC tras el duelo ante el , que acabó con victoria de los azulones. En primer lugar, el técnico tulipán pidió explicaciones a su colega José Bordalás en el terreno de juego y minutos más más tarde, en rueda de prensa, se mordió la lengua y no quiso desvelar la conversación, aunque sí se refirió al episodio así: "Me faltó al respeto. No voy a repetir lo que me ha dicho", dijo

Ahora, según las imágenes del partido que han mostrado las cámaras de Movistar, se sabe algo más del incidente. Todo tiene su origan en un lance de partido con Sergiño Dest, en el que se produce una pugna por la pelota con Allan Nyom, defensa del Getafe, Tras esa porfía, Nyom se dirige a Koeman, aunque no se aprecian sus palabras al holandés que, sorprendido por lo que acaba de pasar, lo comenta con el cuatro árbitro, que no le presta demasiada atención. Al ver que el cuarto árbitro no decide tomar cartas en el asunto, es el propio Ronald Koeman el que, visiblamente enfadado, se dirige a Nyom señalándole con el dedo y pidiéndole más respeto.

Cabe recordar que Nyom tuvo un partido especialmente accidentado ante el Barça, con un cruce de palabras con Ansu Fati - al que reclamó que se tirase- y también protagonizó un codazo fortísimo sobre Lionel Messi, que merecía la cartulina amarilla y que para el colegiado, sólo fue falta.

En conferencia de prensa y después del choque, Koeman explicó su versión de lo sucedido con Nyom: "Le he dicho que Nyom, el jugador número 12, ha demostrado falta de respeto, me ha insultado, ha dicho dos o tres veces cosas muy feas que no voy a repetir. Le he dicho que hable con este jugador, creo que esto no es lo que hay que hacer".

Por su parte, José Bordalás, entrenador del Getafe, también habló del asunto cuando le preguntaron: "No he hablado con el chico, hablaré mañana. Dudo que Nyom lo haga, lo conozco bien, es muy competitivo. Es una persona muy respetuosa. No permito malos comportamientos. dudo mucho que Nyom haya hecho ese tipo de insultos".

Ahora, habrá que ver si el Barça denuncia a Nyom. El Código Disciplinario de la RFEF abre dicha posibilidad, aunque el club azulgrana todavía no se ha pronunciado. Si el Barça denuncia, aunque no parece nada probable, todo apunta a que se procedería a una apertura de un expediente por parte del Comité de Competición.