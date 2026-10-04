Las cabezas se inclinan y el estadio enmudece: un mensaje irlandés frente a la entidad sionista

El empate con goles 1-1 se impuso en el enfrentamiento entre Irlanda y la entidad sionista, disputado la noche del domingo en Serbia, dentro de la competición de la Liga de Naciones de la UEFA, después de que la selección irlandesa fuera incapaz de mantener su ventaja, pese al brillo de su delantero Troy Parrott, quien continuó sacudiendo las redes por tercer partido consecutivo.

Parrott abrió el marcador a favor de Irlanda desde el punto de penalti antes del final de la primera parte, luego de que Jimmy Dunne sufriera una falta dentro del área, elevando así el delantero de la selección irlandesa su cuenta a 4 goles en los últimos 3 partidos internacionales. Sin embargo, Dor Peretz, capitán de la selección de la entidad sionista, logró el empate en la segunda parte, tras rematar un rechace de un disparo de Oscar Gloukh que impactó en Liam Scales, alojando el balón en la red desde corta distancia.

El partido, que se disputó a puerta cerrada en el estadio TSC Arena de Serbia, presenció ocasiones mutuas para decidir el resultado, ya que el suplente irlandés Chiedozie Ogbene desperdició una clara oportunidad después de que el portero Asaf Tzur detuviera su disparo con maestría, mientras que la selección sionista se estrelló contra el poste y el travesaño en dos ocasiones.

Con este resultado, la selección irlandesa se mantuvo en el tercer puesto del grupo, a tres puntos de Austria, líder, después de que esta última empatara con Kosovo a primera hora del día.

El enfrentamiento llegó al cierre de una ventana internacional controvertida, luego de que se intensificaran los llamamientos en Irlanda para la retirada de la selección de sus dos partidos ante la entidad sionista, en el contexto de la guerra en Gaza. La campaña «Paren el partido» organizó protestas antes y durante el enfrentamiento ante Austria en Dublín, pero la Federación Irlandesa de Fútbol decidió disputar ambos partidos, que se celebraron en estadios neutrales.

Los jugadores de Irlanda repitieron su postura de protesta, pues se abstuvieron de saludar a los jugadores de la entidad sionista e inclinaron la cabeza durante la interpretación de su himno nacional. Asimismo, portaron brazaletes negros en duelo por todas las víctimas que han caído en la guerra, mientras que los jugadores de la entidad sionista lucieron brazaletes negros en memoria de los muertos en los ataques del 7 de octubre de 2023.