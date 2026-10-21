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Cristiano Ronaldo ha encabezado las muestras de apoyo de la comunidad futbolística mundial a Khvicha Kvaratskhelia tras la devastadora lesión de rodilla del extremo. El jugador del Paris Saint-Germain afronta un largo periodo de baja después de que una prueba de imagen confirmara las peores noticias posibles para el gigante de la Ligue 1.

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Un golpe devastador para Kvaratskhelia en el duelo de Champions League

El Paris Saint-Germain ha recibido un duro golpe tras conocerse que Kvaratskhelia se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El internacional georgiano sufrió la lesión durante la contundente victoria del PSG por 4-2 sobre el Barcelona en la Champions League. El club confirmó la gravedad de la lesión tras un fuerte choque con Xavi Espart en el encuentro europeo.

Se espera que el futbolista de 25 años se someta a una operación en los próximos días e inicie un largo proceso de recuperación. Aunque el campeón francés aún no ha dado una fecha concreta para su regreso, una lesión de este tipo suele dejar a un jugador fuera durante el resto de la temporada. Es un golpe devastador para uno de los principales aspirantes al Balón de Oro tras sus brillantes actuaciones de la pasada campaña, en la que marcó 19 goles en 48 partidos entre todas las competiciones y llevó al PSG a conquistar dos títulos consecutivos de Champions League.

Ronaldo ofrece sus consejos a la estrella del PSG

El mundo del fútbol se ha volcado rápidamente con el extremo, con la estrella del Al-Nassr Ronaldo al frente de las muestras de apoyo. Ronaldo, que ha afrontado numerosas lesiones a lo largo de su ilustre carrera, dejó un emotivo comentario en el Instagram del georgiano para ayudarle a ver la situación con perspectiva.

«Las batallas más difíciles en el fútbol suelen ser las que nadie ve. Conozco esa sensación, Kvara», escribió Ronaldo en su mensaje de apoyo. «Pero nunca olvides lo que te ha traído hasta aquí y no dejes que un momento difícil te haga dudar de lo lejos que puedes llegar. Mantén viva esa llama. Lo mejor de ti aún está por llegar». Las palabras del veterano ponen de relieve la fortaleza mental necesaria para recuperarse de una lesión de ligamentos de larga duración.

Getty Images

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Los compañeros del georgiano lesionado se vuelcan con él

Los compañeros de Kvaratskhelia en el Parque de los Príncipes también se apresuraron a llenar sus redes sociales de mensajes de solidaridad. Ousmane Dembele fue uno de los que mostró su cariño al atacante: el ganador del Balón de Oro de 2025 compartió en una historia de Instagram un sencillo mensaje de apoyo: «Mantente fuerte, Kvara».

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Desire Doue fue uno de los jugadores del PSG que se expresó con más énfasis y dedicó a su compañero de ataque un mensaje de ánimo de carácter espiritual. «Mantente fuerte, hermano mío. Volverás más fuerte, Dios está contigo», dijo Doue. Este apoyo colectivo será fundamental para Kvaratskhelia, que dejará el terreno de juego por la sala de tratamiento durante un tiempo.

Kvaratskhelia promete volver con fuerza

En su propia declaración pública, Kvaratskhelia reflexionó sobre lo inesperado de la lesión y su disposición a afrontar el reto. «Pensaba que estaba preparado para todo, pero no, y me doy cuenta de que Dios me eligió y, si protegí a los jugadores en otro campo, estoy preparado para pasar estos meses de trabajo, dolor y lágrimas», escribió en una emotiva publicación que caló entre sus millones de seguidores.

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La estrella georgiana concluyó dando las gracias por el apoyo recibido y reiterando su compromiso con los aficionados que han estado a su lado desde su llegada a París. «Sé que tengo que volver más fuerte por mi gente, que siempre me apoya. No os defraudaré, prometo que no desperdiciaré ni un segundo. Gracias a todos por vuestro apoyo, nos vemos pronto», añadió.