Las ‘barras’ de Sportivo Luqueño no podrán ingresar a La Nueva Olla

Las autoridades prohibieron el ingreso de los grupos organizados de hinchas auriazules, por segundo fin de semana consecutivo.

El Departamento de Eventos Deportivos de la Policía Nacional informó que los integrantes de las dos ‘barras’ del Sportivo Luqueño no podrán ingresar este domingo al estadio La Nueva Olla para presenciar el compromiso del equipo auriazul contra Cerro Porteño, correspondiente a la Fecha 10 del Clausura 2019.

El comisario Eliseo Gaona explicó en una entrevista concedida a la AM780 que, debido a los conflictos existentes entre ambos bandos, se tomó la determinación de prohibirles la entrada al estadio azulgrana.

“La semana pasada remitimos la nota a la APF, donde hacíamos referencia de lo ocurrido entre ambas facciones y no hay solución. La verdad, la situación no está para que ellos ingresen juntos en el mismo sector", señaló el comisario Gaona.

Así también, se informó que los hinchas comunes del equipo auriazul sí podrán estar presentes en el sector visitante: “Lo que más me preocupa es que la sociedad tenga que sufrir las consecuencias, a raíz de los problemas entre ellos. Hasta tanto no se tenga una solución definitiva, no van a ingresar a las canchas. Queremos un listado de los grupos organizados. Los Chancholigans están suspendidos por orden judicial y ellos cambian la denominación del grupo e ingresan nuevamente", explicó Gaona.

Las ‘barras’ del Sportivo Luqueño no pudieron acercarse al estadio del club General Díaz, el viernes de la semana pasada, tras filtrarse audios en los que sus integrantes amenazaban con protagonizar violentos enfrentamientos.