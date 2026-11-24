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Las autoridades turcas han desvelado la verdad sobre el animal que se sospechaba que era un león, avistado en las afueras de Estambul antes del duelo entre el Galatasaray y el Aston Villa en la Champions League: no es un león ni pertenece a la familia de los grandes felinos.

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Según el diario español Marca, este giro se ha producido en la extraña historia que ha acompañado los preparativos del partido entre el Galatasaray y el Aston Villa, después de que la Gobernación de Estambul, tras examinar nuevas grabaciones desde distintos ángulos, anunciara que el animal que había causado inquietud no era un león.

La alerta comenzó el domingo 22 de noviembre, cuando se recibieron avisos sobre el avistamiento de un animal parecido a un león en una zona boscosa del distrito de Sarıyer.

Las primeras imágenes captadas por las cámaras de vigilancia desencadenaron un amplio dispositivo de búsqueda del animal, y se difundieron informaciones que hablaban de una leona suelta en la zona.

El suceso adquirió una dimensión futbolística al coincidir con la visita del Aston Villa para enfrentarse al Galatasaray, pero la última actualización de las autoridades ha cambiado la naturaleza de la alarma lanzada en un principio.

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Las labores de búsqueda no arrojaron ninguna prueba tangible de la presencia de un león, y el análisis de las nuevas grabaciones permitió descartar que el animal que aparecía en ellas fuera un gran felino.

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En la búsqueda participaron la Gendarmería, equipos de emergencia, especialistas en protección de la naturaleza y veterinarios.

Los equipos utilizaron drones equipados con cámaras térmicas, además de cebos y cámaras que se activan al detectar movimiento, y se impusieron restricciones temporales de acceso a algunas zonas boscosas.

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Sin embargo, la identidad del animal que aparece en las grabaciones sigue siendo desconocida por ahora, ya que las autoridades continúan evaluando los avisos y se reservan la posibilidad de intervenir si aparecen nuevas grabaciones o llega información relevante.

Con esta rectificación, las autoridades han descartado la hipótesis del supuesto león, pero todavía no han podido determinar la identidad del animal protagonista de este extraño suceso.

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La revolución del Galatasaray desafía la ambición del Aston Villa

El duelo entre el Galatasaray y el Aston Villa corresponde a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League, con una clara diferencia en la situación de ambos equipos en la competición: el club inglés ha logrado instalarse entre los primeros puestos, mientras que el conjunto turco está obligado a mejorar su posición y volver a la senda de la victoria.

El Aston Villa afronta el partido con una clara ventaja en cuanto a resultados, tras sumar 9 puntos en sus 4 primeros encuentros, con 3 victorias y una derrota, lo que lo sitúa en la sexta posición de la clasificación, por diferencia de goles respecto a un grupo de rivales con la misma puntuación.

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Los resultados del Aston Villa reflejan su poderío ofensivo: arrancó su andadura con una victoria por 3-2 a domicilio ante el Club Brujas, antes de ofrecer una actuación excepcional frente al Fenerbahçe, al que goleó por seis goles a cero.

El equipo inglés prolongó su buena dinámica al imponerse al Viking por 3-1, antes de encajar su primera derrota ante el Barcelona por 3-0, un resultado que frenó su racha de victorias y demostró que puede tropezar ante los grandes rivales.

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Por su parte, el Galatasaray atraviesa una situación más complicada, con solo 6 puntos en 4 partidos, fruto de dos victorias y dos derrotas, lo que lo sitúa en el decimoctavo puesto de la clasificación, con 8 goles a favor y 9 en contra.

El conjunto turco comenzó su andadura con una derrota ante el Sporting de Portugal por 1-3 y después sufrió un duro revés en casa ante el Barcelona por cuatro goles a uno, lo que lo colocó bajo presión muy pronto en la fase liga.

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Sin embargo, el Galatasaray logró recuperar el equilibrio en la tercera jornada con una emocionante victoria por 4-2 en el campo del Lille, antes de reforzar su casillero con un importante triunfo por 2-0 ante el Stuttgart, que le permitió recuperar parte de la confianza antes del esperado duelo.