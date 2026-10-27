Las autoridades del fútbol francés aplazan varios partidos de la Ligue 1 ante la escalada de las protestas en todo el país

Compartir Sigue a GOAL en Google

El calendario de la máxima categoría del fútbol francés se ha visto sumido en el caos: la intensificación de las protestas en todo el país por el aumento del coste de la vida ha obligado a las autoridades a aplazar varios partidos importantes de este fin de semana. Tras una intervención policial anterior que retrasó el enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain y el Lyon, los graves disturbios siguen poniendo al límite los recursos de seguridad en todo el país.

Anuncios

Las protestas alteran el calendario de la Ligue 1

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha anunciado cambios importantes en el calendario del fin de semana a petición de las autoridades. Según Associated Press, los disturbios generalizados en Francia por el coste de la vida y las malas condiciones en las escuelas han sometido a las fuerzas de seguridad a una gran presión. Como consecuencia, el partido del Lyon en casa contra el Angers se ha trasladado del sábado por la noche al domingo por la tarde. Los encuentros que debían disputar como locales el Niza y el Lorient el sábado también se han reprogramado para el viernes y el lunes, respectivamente, mientras ayuntamientos y edificios públicos sufren ataques sin precedentes durante los disturbios civiles más graves que ha vivido el país en años.

La policía retrasa el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Lyon

Estos últimos cambios se producen después de una intervención similar en la octava jornada, cuando el gran duelo entre el Paris Saint-Germain y el Lyon pasó del domingo a las 20:45 al lunes por la noche. Según informó L'Equipe, la policía francesa exigió el aplazamiento ante el temor de que la afluencia de público a los eventos deportivos pudiera avivar la violencia, tras un fin de semana con 2.400 detenciones y nuevas manifestaciones organizadas por el movimiento de los chalecos amarillos. Pese a coincidir con la ceremonia del Balón de Oro del lunes, el partido se disputó y el Paris Saint-Germain ganó 2-0 para situarse líder con 17 puntos en ocho encuentros, mientras que el Lyon ocupa la quinta posición con 14 puntos.

El calendario de los clubes franceses, sumido en el caos

Las tensiones sociales han alterado por completo el calendario del fútbol francés. Más allá de la máxima categoría, el partido del Toulouse contra el Troyes se ha trasladado del sábado al domingo. Además, el encuentro del Montpellier contra el Red Star en la Ligue 2 se ha aplazado hasta el lunes. La enorme presión sobre las fuerzas de seguridad ya quedó patente la semana pasada, cuando se desplegaron alrededor de 5.000 agentes, incluidas unidades especiales equipadas con cañones de agua, para el partido de la Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona. La liga y los clubes trabajan ahora estrechamente con las autoridades locales para afrontar con seguridad estos importantes desafíos logísticos y de seguridad.

¿Qué le espera ahora al fútbol francés?

Las autoridades seguirán de cerca las manifestaciones en todo el país antes de dar luz verde a futuros partidos. Mientras el Lyon se prepara para recibir al Angers el domingo por la tarde tras el cambio de fecha, los responsables del fútbol francés trabajan contrarreloj para evitar una mayor acumulación de partidos en las próximas semanas.