Las aristas de la negociación entre el Sevilla y el Chelsea por Koundé

Los clubes han iniciado las conversaciones pero la oferta de 35 millones no colmaría la valoración que el club de Nervión hace de Koundé.

El baile final por el futuro de Jules Koundé ha empezado. El Sevilla y el Chelsea ya han iniciado las negociaciones para cerrar una operación que contente a todas las partes pero, de momento, ese entente aún tiene bastantes aristas por limar para que acabe llegando a buen puerto.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram sobre el Sevilla FC y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Como ya explicó Goal, la terna de equipos que podía convencer a Koundé para salir del Sánchez-Pizjuán era limitada y tras los primeros movimientos en el mercado se reducía prácticamente a Real Madrid, Manchester United y Chelsea. Con los blancos mermados en lo económico y esperando por Mbappe y los "Red Devils" habiendo fichado a Varane hace sólo unas horas, el conjunto blue era su gran baza y el club que finamente se ha lanzado a por él.

De hecho, el periodista Fabrizio Romano ya adelantó que el jugador ya tendría un acuerdo para firmar hasta 2026 y estaría de acuerdo en recalar en el Chelsea, el vigente campeón de la Champions League y con más aspiraciones que el Tottenham, club al que el galo rechazó. No obstante, aún queda lo más complicado que es que ambos clubes se pongan de acuerdo.

El valor de Koundé y el porcentaje del Girondins

El Sevilla quiere que el traspaso de Koundé se acerque lo máximo posible a los 80 millones de su cláusula de rescisión, más aún después de haber ingresado 25 millones de euros por la venta de Bryan Gil al Tottenham que ha cuadrado las cuentas y aliviado la necesidad de vender. Ahora puede forzar y tensar la cuerda para que el Chelsea tenga que pagar lo máximo posible por el francés.

No obstante, el club de Nervión entiende que es el verano indicado para traspasar a Koundé. El galo aún tiene 3 años de contrato por lo que no corren ningún riesgo de que pueda marcharse como agente lbre. Además, el verano pasado el futbolista aceptó quedarse tras rechazar una oferta del Manchester City pero hace unas semanas sí manifestó mientras estaba con la Selección de Francia que este verano quería salir para buscar un club que aspire a todo.

Así las cosas, el francés está llamado a convertirse en la venta más cara de la historia del club. No obstante, el Sevilla ya pagó 25 millones por él al Girondins de Burdeos en 2019 y los galos se reservaron un porcentaje del 20% del beneficio del traspaso. Es decir, si el Sevilla vende a Koundé por 80 millones, tendrá un beneficio de 55 millones, pero 11 serían para el club francés.

Las opciones para un trueque

La primera oferta del Chelsea habría consistido, según el propio Fabrizio Romano, en una oferta de 30 a 35 millones de euros más el pase de Kurt Zouma, que ejercería de sustituto del propio Koundé. El valor de Zouma, de acuerdo con el porta especializado Transfermarkt, es de 32 millones de euros, por lo que los blues tendría que subir algo la suma de efectivo para que el valor contable de la operación se acercase a los 80 millones de la cláusula de Koundé.

No obstante, el Sevila, a pesar de que ha utilizado esta fórmula con la venta de Bryan Gil al Tottenham incuyendo a Erik Lamela, no es muy amigo de estos trueques y siempre ha preferido pedir más dinero para que Monchi y su dirección deporitva elijan cómo reinvertirlo. De hecho, "Marca" aclara que el club no verían con buenos ojos el trueque ni incluyendo a Zouma ni a otros jugadores como Emerson Palmieri a pesar de que en Nervión también buscan lateral zurdo tras la salida de Escudero.