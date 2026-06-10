Las arcas del Al-Ahly se recuperan... ¿Cuánto pagó el Barcelona por Hamza Abdelkarim?

El Barcelona activó el miércoles la cláusula de compra del delantero egipcio Hamza Abdelkarim (18 años), del Al Ahly. Así, pasa de cedido en el juvenil a ser propiedad total del club catalán.

El acuerdo, iniciado en enero como cesión hasta el 30 de junio, se ha adelantado: Hamza, llegado en invierno a La Masía, no jugó con el primer equipo y permaneció toda la temporada en el Juvenil A de Pau Planas.

Allí mostró un gran nivel y marcó goles clave en la Copa de Campeones, lo que llevó al cuerpo técnico a recomendar su fichaje a la dirección deportiva, liderada por Deco.

Aunque el Barça no desveló los términos económicos en su primer comunicado, el Al Ahly confirmó la operación en sus redes sociales.

¿Cuánto pagó el Barcelona al Al Ahly?

Según Mundo Deportivo, el Barça pagó 1,5 millones más variables por un jugador con gran margen de crecimiento.

La decisión del Barça no fue emocional: desde la llegada de Deco, el club busca talentos jóvenes, los forma en La Masía y luego los asciende o traspasa con plusvalía. Es el mismo modelo que se aplicó con el senegalés Mika Faye, fichado en 2023 por 1,5 millones de euros al Kustochia croata y vendido un año después al Rennes por 10,3 millones.

En los próximos días Hamza abandonará temporalmente el Barça para unirse a la selección absoluta de Egipto, que debutará el viernes en la Copa del Mundo 2026. El joven portará el dorsal 9, muestra de la confianza depositada en él.

Así se cierra la primera operación directa entre ambos clubes y Abdelkarim se convierte en el primer egipcio con contrato indefinido en el Barça.