Las alineaciones del Sevilla vs. Manchester City de la Champions League 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Tras caer ante el Barça, Navas, Papu Gómez y Rafa Mir podrían volver a la alineación del conjunto hispalense para el estreno europeo.

Tras un pésimo arranque en LaLiga en el que ha firmado sólo 1 punto de 12 posibles, el Sevilla inicia su periplo por la fase de grupos de la UEFA Champions League midiéndose al Manchester City, el rival más fuerte de un grupo en el que cada error se pagará muy caro.

Lopetegui necesita que su equipo empiece a reaccionar y que no se parezca en nada al de los primeros partidos si quiere sumar algún punto. Para conseguirlo podría refrescar su alineación en todas las líneas respecto a la que presentó el pasado sábado ante el Barcelona. En la defensa podría volver Karim Rekik, que parece recuperado de sus molestias, mientras que en los laterales también se esperan rotaciones dando entrada a Navas y Telles.

Fernando y Lamela, tocados en el Sevilla

Más problemas tiene en el centro del campo, ya que no cuenta con Óliver Torres por decisión técnica y Fernando arrastra molestias, lo que dará una opción a Delaney para volver al once junto a Jordán. Por su parte, Isco brilló ante el Barcelona y no sería extraño verle repetir. Arriba, a la espera de si Lamela se recuperara, Papu Gómez y Rafa Mir, suplentes en el último compromiso liguero, parten con muchas opciones de jugar.

Guardiola tiene dudas en el lateral derecho

En cuanto al Manchester City, Guardiola cuenta con casi toda su plantilla a disposición y su gran duda está en el lateral derecho, donde Kyle Walker es duda y podría tener que apostar por una solución de emergencia colocando en esa posición a un central como Stones.

Las alineaciones del Sevilla vs. Manchester City de la Champions League 2022-2023 Sevilla (1-4-3-3): Bono; Navas, Rekik, Nianzou, Telles; Delaney, Jordán,Isco; Papu Gómez, Rafa Mir, Suso. Manchester City (1-4-3-3): Ederson; Stones Dias Ake Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva; Julián Álvarez Haaland, Foden. Fecha, día, hora, cuándo y dónde es el Sevilla vs. Manchester City

PARTIDO Sevilla vs. Manchester City FECHA Martes, 6 de septiembre de 2022 ESTADIO Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla HORA 21:00

Las convocatorias del Sevilla vs. Manchester City Los dos equipos aún no han confirmado las convocatorias. Los ingleses deben ofrecerla antes de viajar a Sevilla este lunes y el club de Nervión podría aguantar hasta el martes a unas horas antes del encuentro. Lesionados y sancionados del Sevilla VS. Manchester City

LESIONADOS SEVILA DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Marcao: Lesión en el isquio Tecatito Corona: Fractura de peroné Rekik: Molestias musculares Lamela: Molestias musculares Fernando: Molestias musculares - -- LESIONADOS MANCHESTER CITY DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - Walker - - Dónde ver en directo online el Sevilla VS. Manchester City