Las alineaciones del Real Sociedad vs. FC Barcelona de LaLiga 2023-2024: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

El FC Barcelona visitará a la Real Sociedad con el regreso de Pedri a la convocatoria.

Continúa la temporada 2023-2024 de Primera División para el Fútbol Club Barcelona. El cuadro azulgrana visita a la Real Sociedad en la Jornada 12 del campeonato de Liga, al que llegarán con el regreso de Robert Lewandowski.

SIGUE EN DIRECTO TODO SOBRE EL REAL SOCIEDAD VS. BARCELONA DE PRIMERA PULSANDO AQUÍ

Pedri regresa a la lista

A un día del partido, el Barça perfila el regreso de Robert Lewandowski a la titularidad, donde saldrán con lo mejor disponible para enfrentarse a la Real. Pero la noticia más destacada es la vuelta de Pedri.

El canario vuelve después de 71 días a una lista en la que no estará Frenkie de Jong. El viernes, el centrocampista de Países Bajos no entrenó con el grupo al no estar recuperado de la lesión de la sindesmosis tibioperoneal distal del tobillo derecho. Pedri sí participó en la sesión en la Ciutat Esportiva y ha dejado atrás por completo su lesión en el recto anterior del muslo derecho que sufrió a finales de agosto. "No se ha dilatado su vuelta. Está al cien por cien. Lo veo preparado. Es una gran noticia para el equipo", dijo Xavi, que lo incluyó en la convocatoria.

Los culés apostarían por Joao Cancelo para cubrir la banda derecha, mientras que Gundogan y Gavi podrían ser claves en el partido, así como la vuelta de 'Lewy' acompañado por Joao Felix, Ferran Torres y Fermín López.

Marc Ter Stegen jugará en portería, con Balde, Christensen, Araujo y Cancelo jugando en defensa. En la media, estarán Gavi, Gundogan y Fermín López; mientras que, arriba, Ferran Torres, Joao Felix y Lewandowski son fijos.

Sigue toda la actualidad del FC Barcelona en directo a través del canal de Telegram de Goal.com. Puedes suscribirte gratis pulsando aquí

POSIBLES ALINEACIONES DEL REAL SOCIEDAD VS. BARCELONA Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Brais, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. FC Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Christensen, Balde; Gündogan, Oriol Romeu, Gavi; Ferran, Lewandowski, Joao Félix

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL SOCIEDAD VS BARCELONA

PARTIDO Real Sociedad vs. Barcelona FECHA Sábado, 4 de noviembre de 2023 ESTADIO Reale Arena HORA 22:00

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL SOCIEDAD VS. BARCELONA No hay convocatoria de la Real disponible todavía.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL SOCIEDAD VS. BARCELONA

REAL SOCIEDAD LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS André Silva: Lesión en el músculo sóleo de su pierna derecha Merquelanz: Lesión osteocondral de la rodilla izquierda Kieran Tierney: Lesión en el isquiosural de la pierna izquierda Barrenetxea: Golpe - Brais Méndez Zubeldia Le Normand FC BARCELONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Sergi Roberto: Lesión en el sóleo de la pierna derecha De Jong: Lesión de la sindesmosis tibioperoneal distal del tobillo derecho - - Gavi

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL SOCIEDAD VS. BARCELONA

ZONA CANAL HORARIO España DAZN LaLiga (M53)

DAZN LaLiga 2 (M172)

DAZN

LaLiga TV (Bar)

LaLiga TV M2 (Bar) 21:00 Sudamérica Star+

ESPN ARG: 16:00

CHI: 15:00

COL: 14:00 México SKY Sports 13:00

Últimos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Barcelona 1-2 Real Madrid LaLiga 28/10/2023 Barcelona 2-1 Shakhtar UEFA Champions League 25/10/2023

Próximos partidos del Barcelona