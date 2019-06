Las acusaciones de violación pueden dejar a Neymar sin Copa América

A pesar de haber negado las acusaciones, el vicepresidente de la CBF deja la puerta abierta a que el del PSG se caiga de la lista de Brasil.

Las acusaciones de violación a Neymar Da Silva pueden dejar al delantero brasileño sin según el vicepresidente de la CBF, Francisco Noveletto.

Además, según ha podido confirmar Goal de fuentes policiales brasileñas existe una denuncia interpuesta por parte de una mujer que el futbolista conoció en París pero no ha dado más detalles acerca de esta denuncia interpuesta el pasado 31 de mayo.

Mientras, Neymar niega todas las acusaciones y mantiene su total inocencia argumentando que fue víctima de chantaje. El padre del futbolista, por su parte, considera que los menajes de WhatsApp enviados a su hijo de parte de la mencionada mujer pueden utilizarse para limpiar su nombre.

Es una información que ha estallado apenas unos días antes de que Neymar ejerciera como líder de en la Copa América que está por empezar y que la 'canarinha' disputa en calidad de anfitrión, sin olvidar que no gana el título desde el año 2007.

Según Noveletto existe una posibilidad de que el delantero, de veintisiete años, acabe siendo excluido de la convocatoria del torneo, que arranca el próximo 14 de junio. "Si tuviera que apostar, si tuviera diez fichas y me preguntaran cómo me las jugaría, apostaría a que no vendrá y pedirá ser excluido" comentó en SBT el pasado martes.

También añadió que "no está en las condiciones psicológicas adecuadas para afrontar la Copa América y el batallón de periodistas". Son unas declaraciones que llegan horas después de que el presidente de la CBF, Rogerio Caboclo, asegurara que "no hay ninguna posibilidad" de que Neymar se caiga de la lista de Brasil. "Estamos siguiendo de cerca el problema y tenemos completa confianza en Neymar, sabemos qué clase de hombre es y qué clase de deportista es" indicó Caboclo a la prensa.

Por su parte, el entrenador de Brasil, Tite, ha expresado su esperanza de que Neymar pueda acabar formando parte del equipo: "es una cuestión personal y habrá tiempo para analizar y juzgar los hechos; por ahora no me voy a permitir juzgarle" dijo en rueda de prensa el pasado lunes.

"Lo único que puedo decir es que, en tres años juntos, no se puede afirmar que sea insustituible, es indispensable perno nadie es insustituible". Brasil empieza su singladura en la Copa América el próximo 14 de junio como parte del Grupo A enfrentándose a , y Perú.