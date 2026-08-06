Es muy incierto que Lars Unnerstall vaya a ser también esta temporada el portero titular del FC Twente. El alemán (36) tiene competencia desde hace poco de Joël Drommel (29) y el entrenador John van den Brom todavía no quiere dar claridad.

El Twente vivió el jueves una noche de ensueño absoluta al derrotar al eslovaco FC DAC 1904 por nada menos que 6-0. Así, la vuelta de la tercera ronda previa de la Conference League de la próxima semana parece un trámite.

Quién estará entonces bajo palos aún está por verse, aunque sobre todo será interesante saber quién podrá salir de inicio este fin de semana. Los Tukkers abren su temporada de Eredivisie el domingo en el Abe Lenstra Stadion contra el sc Heerenveen.

Unnerstall ha defendido hasta ahora todos los partidos oficiales del Twente esta temporada, también el jueves. La gran diferencia es que Drommel, presentado esta semana, ahora estaba en el banquillo y aspira al puesto del experimentado guardameta.

A Van den Brom le preguntaron en la rueda de prensa, por parte de Voetbal International , si pronto habrá claridad. «No lo sé. Joël es un muy buen portero, pero Lars también lo es».

«Hoy Lars vuelve a sacar un par de buenos balones en momentos cruciales. Nunca me ha decepcionado y Joël solo lleva dos días en el club. También en eso vemos qué necesitamos por partido y cómo se recuperan los porteros».

«Entiendo que normalmente no se rota con los porteros, pero en realidad sí podría hacerse. Todavía no tomo una decisión. Que se lo disputen entre ellos tranquilamente», dijo Van den Brom.

Unnerstall lleva años siendo considerado el primer portero y un guardameta fiable en De Grolsch Veste. Sin embargo, también sabe que Drommel firmó una excelente temporada bajo palos en el Sparta Rotterdam, es siete años más joven y ya tiene pasado en el Twente (2015 - 2021).

Van den Brom aparentemente tuvo menos problemas para tomar una decisión sobre la posición de delantero centro. Sam Lammers fue el delantero titular la temporada pasada, pero ahora ha sido degradado a tercer delantero.