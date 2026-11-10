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Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Larga ausencia: fijada la fecha del regreso de Richard Ríos al Al-Ittihad

Richard Ríos
Al Ittihad
1ª División
Colombia
Arabia Saudí

¿Cuándo regresa el jugador colombiano?

Diversos informes periodísticos han revelado la fecha de regreso del colombiano Richard Ríos, centrocampista del Al-Ittihad, a la actividad del equipo, tras la grave lesión que sufrió durante el periodo anterior.

Ríos sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, apenas 8 minutos después del inicio del partido entre el Al-Ittihad y el Abha, el viernes 30 de octubre pasado, en la duodécima jornada de la Liga Roshn.

El diario saudí "Okaz" señaló que esa grave lesión provocará la ausencia del centrocampista colombiano del equipo yidauí hasta el mes de enero del próximo año.

De este modo, Ríos se perderá con el Al-Ittihad muchos partidos importantes durante el próximo periodo, el más destacado de ellos el derbi contra el vecino y rival tradicional Al-Ahli, el próximo 11 de diciembre.

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23 nov 2026

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El futbolista de 26 años sigue actualmente un programa de recuperación en el club brasileño Palmeiras, con la esperanza de volver a los terrenos de juego lo antes posible.

Cabe recordar que Ríos se unió al Al-Ittihad durante el pasado mercado de fichajes de verano, procedente del Benfica portugués en calidad de cesión hasta el final de la presente temporada.

Desde su llegada al estadio Al-Inmaa, el centrocampista colombiano ha disputado con "los Tigres" 9 partidos en las distintas competiciones, en los que marcó un único gol, además de dar dos asistencias de gol.

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