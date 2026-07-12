Laporte suscita polémica: hay otros intereses que influyen en el fútbol

Aymeric Laporte reiteró que no se arrepiente de haber elegido jugar con España en lugar de Francia.

En «La Tribuna» de Radio Marca recordó la polémica de su naturalización y subrayó que nunca se ha arrepentido de vestir la camiseta española.

«Fue un momento difícil para mí», admitió, pero zanjó la polémica: «Tomé una decisión y estoy muy contento con ella».

Añadió que otros jugadores vivieron casos parecidos sin tanta atención mediática.

Y añadió: «No se armó un gran revuelo en torno a los jugadores que me precedieron en esta experiencia».

Por ejemplo, recordó que en las categorías inferiores de Francia compartió vestuario con «22 o 23 jugadores» que luego representaron a otros países sin generar tanta atención. ni generaron el mismo revuelo».

Intereses que van más allá del terreno de juego

Laporte también valoró su rendimiento con España y las críticas recibidas en los últimos meses.

El defensa explicó que el estilo de juego de España le va bien: «El estilo de juego que seguimos aquí es con el que me siento más cómodo y en el que siento que doy lo mejor de mí mismo».

Sin embargo, sorprendió al afirmar que algunos debates no son puramente deportivos: «Hay otros intereses en el fútbol. Lo sé de fuente fidedigna».

Se refirió al marketing y a la cobertura mediática.

Y añadió: «A veces les conviene destacar a un jugador más que a otro». Luego relató una anécdota con una revista deportiva: «Me dijeron que no estaba en su once ideal porque no había donado una camiseta… Son detalles que muestran intereses particulares que pueden perjudicarte o beneficiarte».

Elogio a Cristiano Ronaldo

Laporte también dedicó unas palabras a Cristiano Ronaldo, su antiguo compañero en Arabia Saudí, tras la eliminación de Portugal del Mundial.

El central reconoció: «Ha sido un jugador muy importante en el mundo del fútbol, y es una pena que se vaya», aunque subrayó que el único objetivo de España es seguir avanzando en el Mundial.

A un día de la semifinal contra Francia, el defensa reiteró: «Debemos jugar nuestro fútbol; depende más de nosotros que de ellos».

Concluyó destacando que el ambiente del vestuario y el trabajo en equipo acercan al grupo a la final.