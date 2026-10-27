El Joan Laporta, presidente del Barcelona, abandonó la capital inglesa, Londres, con un mensaje de confianza en el futuro del club catalán, después de defender el merecimiento de Lamine Yamal del Balón de Oro, asegurando que el joven jugador logrará finalmente llevarse el galardón individual más prestigioso del mundo del fútbol.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Laporta también quiso respaldar a su equipo tras la derrota ante el Real Madrid, además de celebrar los logros conseguidos por el Barcelona en una noche que fue testigo de notables éxitos del equipo femenino.

Laporta dijo sobre Lamine Yamal: "Estoy convencido de que ganará el Balón de Oro, no sé cuándo, pero lo merecía".

El presidente del Barcelona quiso resaltar el valor de la trayectoria ofrecida por el jugador, que no logró llevarse el gran premio de la categoría masculina, pero sí fue coronado con el galardón al mejor jugador joven del mundo por tercer año consecutivo.

Laporta insistió en la necesidad de afrontar con positividad el resultado de la votación y convertirlo en un estímulo para el joven delantero y sus compañeros, explicando: "Desde mi punto de vista, ofreció lo suficiente para ganar el Balón de Oro, pero los votantes decidieron que fuera de esta manera, y hay que aceptarlo con deportividad. Espero que esto le sirva de motivación a nivel personal, y estoy seguro de que así será. Todos sus compañeros le ayudarán a superar esta decepción rápidamente".

El presidente del Barcelona quiso recordar la magnitud del logro conseguido por Lamine, tras recibir el galardón al mejor jugador joven del mundo por tercera temporada consecutiva, diciendo: "Debemos darle cariño y apoyo porque se lo merece".

Y añadió, subrayando lo excepcional de la trayectoria del jugador: "Esto es algo único, y Lamine lo ha conseguido desde que tenía dieciséis años, un logro digno de elogio. Se lo merece todo, y entre todos le ayudaremos a estar más motivado para ganar este premio el próximo año".

Una confianza inquebrantable tras el Clásico

Laporta también abordó la derrota del Barcelona ante el Real Madrid, pidiendo afrontarla con deportividad, sin perder de vista los objetivos del equipo durante la temporada actual.

El presidente del club catalán defendió la capacidad de su equipo para recuperar el equilibrio, asegurando que este tropiezo debe ser una oportunidad para aprender y corregir los errores.

Y agregó: "Hay que aceptar la derrota con deportividad, y que sea un estímulo para seguir adelante, pues nuestras ambiciones esta temporada no han cambiado".

El presidente del Barcelona recordó el buen arranque del equipo en la temporada, expresando su confianza en continuar trabajando con el mismo enfoque, y añadió: "Hemos empezado la temporada muy bien, y seguiremos por este camino, estoy seguro de ello".

En el mismo sentido, Laporta anunció su apoyo al entrenador Hansi Flick, señalando que el técnico ya había analizado lo sucedido, y dijo: "Esta derrota nos ayudará a aprender de nuestros errores y a mejorar los aspectos que necesitamos desarrollar. La verdad es que sigo orgulloso de los jugadores de mi equipo y de mi entrenador, y la afición del Barcelona puede estar tranquila".