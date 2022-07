Laporta y Alemany repasan el mercado de fichajes del Barcelona: De Jong, Dembélé, Cristiano Ronaldo y la renovación de Gavi

El presidente blaugrana atendió a los medios de comunicación en la presentación de Kessié y repasó otros movimentos del club en el mercado.

El Barcelona trabaja a contrareloj para poder mejorar su situación económica y poder cerrar más fichajes de cara a la temporada 2022-2023. Su presidente, Joan Laporta, ha comparecido este miércoles ante los medios durante la presentación de su primer fichaje, Franck Kessie, y ha repasado la actualidad del club blaugrana.

¿Cuántos fichajes vendrán?: "Primero tenemos que activar la segunda palanca. No será fácil, estamos trabajando en ello. Cuando lo hagamos, tendremos el 1:1 en el 'fair play' y podremos acometer las incorporaciones deseadas. La secretaría técnica está trabajando para satisfacer las peticiones del entrenador. No voy a decir cuántos fichajes haremos, pero sí que nos comprometemos a reforzar la plantilla".

De Jong: "Es jugador del Barça y nosotros, si no tenemos la necesidad, no lo venderemos. No lo queremos vender. Sabemos que tiene ofertas, pero en estos momentos no vendemos a este jugador".

Dembélé: "No tenemos una fecha prevista. Estamos en una situación de incertidumbre. En estos momentos aún no podemos fichar. Estamos hablando con jugadores que nos interesan para que nos esperen. Ousmane no es futbolista del Barça, pero le hemos hecho una oferta por un interés deportivo. No ha llegado a aceptar nuestra propuesta, pero quiere seguir hablando. Nosotros seguiremos hablando, al menos de momento. El equilibrio salarial es necesario para que el equipo sea competitivo. Todas las discusiones están enmarcadas en este contexto. No tenemos prisa, aunque somos conscientes de que no podemos retrasarnos. Los jugadores apalabrados entienden la situación. Que nadie espere que no actuemos con máxima".

Reunión con Mendes y Cristiano Ronaldo: "Tuvimos una cena es verdad. Hablamos en general del mercado pero no voy a revelar sobre qué hablamos. Tiene a grandes jugadores y es interesante hablar con él porque ayuda a saber cómo va el mercado".

Rescisiones de contrato: "Tenemos un respeto absoluto por nuestros jugadores. Con los que el técnico no cuenta, estamos trabajando en un acuerdo consensuado. Se está trabajando muy bien desde la dirección deportivo. No es sencillo, pues los futbolistas quieren tener contratos parecidos a los actuales. La mayoría tiene la esperanza y la ilusión de convencer al entrenador. Es normal. Ahí está el punto de dificultad. Es una línea de trabajo que estamos desarrollando para llegar al 1:1 y completar la activación de la segunda palanca. Se impondrá la lógica. Cuando tengamos el 1:1 en el 'fair play', podremos hacer nuevos fichajes. Y eso podría ayudar en el apartado de las salidas, que verán que no tienen muchas opciones de jugar".

La lesión de Alexia Putellas: "Lo que estamos es tristes. La mejor jugadora del mundo se ha lesionado. Lo importante es que se centre en la recuperación y que nosotros le ayudemos para que se sienta bien en este proceso. Ya veremos qué alcance tiene. Nada más, en el fútbol ocurren estas cosas. Una lesión es la fatalidad, especialmente en el caso de Alexia, que es una gran profesional. La ayudaremos en todo lo que necesite".

Lo que significa el fichaje de Kessie: "Tengo la situación de que reforzamos nuestro africanismo. El Barça es africano. Somos un club global y los jugadores africanos que hemos tenido en nuestra historia han rendido muy bien. Samuel Eto'o, Keita, Yaya Torué... Estamos muy contentos de la llegada de Kessié, que seguirá la estela de estos grandes jugadores".

Mensaje de calma: "Competiremos por todos los títulos. Tenemos previstas otras incorporaciones cuando tengamos la capacidad para inscribir a los jugadores. Envío un mensaje de tranquilidad al barcelonismo: esta temporada tendremos un equipo más competitiva".

La segunda palanca económica: "Estamos analizando cómo utilizaremos los dineros. Una parte servirá para reducir la deuda y otra parte se destinará a invertir en futbolistas. Es muy importante que tengamos un fondo propio positivo. El grado de dificultad de la segunda palanca es más elevado que el de la primera. Hay muchas más posibilidades. El 15% de los derechos televisivos tiene que aprobarlo Goldman Sachs. Queremos que este tema vaya rápido, la idea sería hacerlo este mes de julio. Tendré que retrasar mi desplazamiento a Estados Unidos, pero confío que lo solucionaremos a partir del día 15".

Alemany: "Gavi continuará al 100%"

Por su parte Alemany, dio luz sobre la renovación de Gavi: "Gavi, hay un marco de acuerdo. Estamos comprometimos a concretar esta situación. Tiene 17 años y esperaremos a que tenga 18 para poder firmar un contrato de más de cuatro años. Aún debemos solucionar pequeños flecos. Resolveremos la situación. Gavi continuará al 100%".

El directivo también hablo sobre las rebajas salariales: "Sin hablar de situaciones concretas, es muy importante para rebajar y reconducir los contratos que están fuera de mercado. Esta situación afectaba a 11-12 jugadores como llegamos. Algunos, como Griezmann y Coutinho, ya no están en el club. Poco a poco iremos solucionándolo todo. Nuestro objetivo es lograr un equilibrio salarial. A partir de esta situación que logremos, tendremos capacidad para acudir al mercado con el mismo músculo que los otros grandes clubes europeos".