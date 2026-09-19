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LaportaGetty images
Hussein Hamdy
Traducido por

Laporta se burla del Madrid: hay que tener el valor de lidiar con las cortesías de los rivales

Real Madrid
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Liga de Campeones
España

El presidente del Barcelona no abandona su costumbre

Joan Laporta, presidente del Barcelona, elevó las aspiraciones del club al afirmar que el equipo "aspira a ganarlo todo", expresando su convicción de que el apoyo a los jugadores y al cuerpo técnico llevará al equipo a alcanzar sus objetivos.

Laporta declaró, en unas declaraciones destacadas por el diario español Mundo Deportivo: "Aspiramos a ganarlo todo, y estoy seguro de que si damos el apoyo al equipo y al cuerpo técnico lo conseguiremos".

Y añadió: "Juntos hemos logrado devolver la fuerza económica al club, juntos hemos defendido al Barcelona, y juntos seguiremos construyendo el mejor club del mundo. No cejaremos, pues el amor al Barcelona exige trabajar cada día para ser mejores, y no hay lugar para la autocomplacencia".

Y en alusión a los competidores en Europa y en España, Laporta destacó: "Debemos tener la imaginación y el coraje para estar por delante de nuestros competidores, que o bien son sociedades anónimas, o bien están en manos de fondos de inversión y de Estados, o son clubes cuyos estadios se recalifican con toda facilidad cuando lo necesitan", en clara referencia al Atlético de Madrid (los fondos de inversión) y al Real Madrid (la recalificación de estadios).

El presidente del club elogió el trabajo que realizan Deco y Hansi Flick y la calidad de la plantilla del equipo, al decir: "En los vestuarios hay una armonía perfecta entre los jugadores de La Masia y los jugadores llegados de fuera; el equipo se gestiona con maestría y se ha construido de forma excelente gracias al trabajo de Deco. Hemos formado un equipo que hoy nos permite decir que aspiramos a ganarlo todo".

Laporta expresó su gran ilusión, al decir: "Tenemos la ambición de ganar el tercer título de Liga consecutivo, y de ganar la Copa y la Supercopa, y por supuesto aspiramos a ganar la Liga de Campeones de Europa, y si les damos el apoyo lo conseguiremos; estoy convencido de ello".

Y concluyó: "El objetivo durante los próximos años es seguir ganando, mantener al Barcelona como el club más grande del mundo, y seguir siendo lo que somos: un club catalán abierto al mundo, un club que contribuye a hacer del mundo un lugar mejor, y comprometido con Cataluña y con nuestra cultura".

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