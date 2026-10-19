El presidente del Barcelona, Joan Laporta, lanzó un duro ataque contra el Real Madrid, asegurando que el club blanco ha perdido su credibilidad tanto a nivel institucional como deportivo, y acusándolo además de intentar desviar la atención del caso Negreira, al tiempo que recalcó que su eterno rival está pagando el precio de sus decisiones equivocadas.

Laporta afirmó, en declaraciones al diario francés L'Équipe: «El Real Madrid ha perdido su credibilidad, tanto a nivel institucional como deportivo».

Y añadió, comentando el caso Negreira: «Quieren desviar la atención, pero no hay nada. Ya no tienen ninguna presencia en las instituciones. Creo que han elegido el camino equivocado y están pagando el precio. Ya no hay ningún tipo de relación. Es más, puedo decir que ahora estamos enfrentados los unos a los otros. Buscan desviar la atención».

El presidente del Barcelona ya había advertido anteriormente de los problemas que podría causar la incorporación de Kylian Mbappé al Real Madrid, y reiteró su postura al afirmar: «No puede funcionar tener más de un gallo en el mismo corral, eso nunca funciona. La prioridad en el fútbol es el grupo y el espíritu de equipo. Si eso no se da, el proyecto no funcionará. Han gastado cantidades enormes de dinero para fichar a numerosos jugadores por cifras muy elevadas, pero no han conseguido los resultados esperados».

Laporta continuó: «La fuerza del Barcelona reside en que cuenta con grandes talentos, jugadores de la academia de La Masia y otros procedentes de culturas futbolísticas diferentes, y luego en el éxito de formar un equipo que combina a sus elementos con una armonía efectiva. Ellos, en cambio, prefirieron apoyarse en las habilidades individuales y en los grandes fichajes. Creo que el Real Madrid ha perdido su credibilidad e intenta justificarlo todo por todos los medios, mintiendo sobre el caso Negreira, porque no gana nada desde hace dos años. Nosotros ganamos y competimos por todos los títulos».

El presidente del club catalán fijó la Liga de Campeones como objetivo principal del Barcelona durante la presente temporada, en un momento en que el equipo se prepara para afrontar una semana importante que incluye dos enfrentamientos ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, en medio de una clara diferencia en su relación con ambos clubes.

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Laporta elogia a Al-Khelaïfi y a Enrique

Sobre su relación con Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, Laporta dijo que es «una relación de amistad», y explicó: «Hay un gran respeto entre nosotros. Dirige la Asociación de Clubes Europeos de una manera magnífica, y lo mismo hace con el Paris Saint-Germain, y lo felicito por ello. El Paris Saint-Germain es el actual campeón de Europa».

Laporta también elogió a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, a quien describió como un aliado a nivel continental, al afirmar: «Es el mejor presidente que puede estar al frente de la UEFA».

Asimismo, habló de Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, al decir: «La identidad futbolística de sus equipos tiene algo del estilo original del Barcelona. El éxito del Paris Saint-Germain llegó con Luis Enrique, y el equipo consiguió las victorias porque le dio su personalidad. Y hay que reconocerle a Nasser Al-Khelaïfi que apostó por su fichaje, al igual que Luis Campos».

Palabras especiales sobre Yamal

Laporta no desaprovechó la ocasión para elogiar a Lamine Yamal, que atraviesa un momento especial antes de una semana decisiva para el Barcelona, al decir: «Tiene unas dimensiones excepcionales. Es un jugador que sabe cómo hacer disfrutar a la afición. ¡Es un genio! Lleva dentro esa magia y esa personalidad excepcional. No se trata solo de su manera de jugar, sino también de su mentalidad. Lamine representa la diversión y la emoción, y no se puede concebir el fútbol actual sin él».







