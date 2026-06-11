Laporta recurre al hombre de las tareas difíciles para salvar al Barcelona

Un informe periodístico publicado este jueves revela el plan de Juan Laporta, presidente electo del Barcelona, para reforzar el área financiera al inicio de su mandato.

Laporta, ganador de las elecciones del 15 de marzo, asumirá el cargo el 1 de julio para iniciar su segundo mandato.

Su objetivo es completar su proyecto y resolver de forma definitiva la crítica situación financiera del club.

Según El Confidencial, Laporta ha elegido a Sergio Serrano, director ejecutivo del Banco de Sabadell y experto en reestructuraciones, como nuevo director financiero.

Con 25 años de experiencia en mercados de capitales, se incorporará al FC Barcelona como nuevo director financiero.

Su incorporación cierra la última fase del plan de reestructuración económica iniciado en 2021.

Desde este cargo dirigirá las principales operaciones financieras del club en los próximos años.

Rendirá cuentas a Manel del Río, director general, y colaborará con Ferran Olivi, actual consejero y futuro vicepresidente económico, para fortalecer la gestión financiera.

Su principal reto será reestructurar la deuda de Espai Barça.

De hecho, el club planea incrementar el préstamo inicial de 1.450 millones de euros.

A corto plazo se centrará en este asunto, pero también afrontará retos de patrocinio e inversiones.