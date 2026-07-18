Laporta: «La selección de Marruecos es fuerte, pero por eso perdió contra Francia»

Juan Laporta, presidente del FC Barcelona, elogió a la selección de Marruecos tras su actuación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo alcanzó los cuartos de final por segunda vez consecutiva antes de perder 2-0 contra Francia.

En declaraciones al Canal 2 marroquí, Laporta afirmó: «La selección de Marruecos tiene un potencial enorme; ha sido un placer verla por televisión, porque es muy fuerte y talentosa».

Y añadió: «Está (Ezzedine) Ounahi, que juega en el Girona, y hay jugadores muy buenos en el centro del campo y en la delantera, además del goleador».

Sobre la eliminación, Laporta afirmó: «Marruecos se enfrentó a circunstancias especiales contra Francia; ese partido fue diferente a lo que la selección había mostrado en el torneo».

Y añadió: «Pero el último Mundial se considera un éxito para Marruecos, eso está claro».

Laporta se encuentra en Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará mañana en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.