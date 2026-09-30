Laporta: intentamos fichar a Lautaro Martínez a cualquier precio y este es el futuro entrenador del Barcelona

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, habló con sinceridad sobre las negociaciones que tuvieron lugar a finales del pasado mes de agosto en un intento por fichar a Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán.

Aunque el director deportivo del Barcelona, Deco, ya había revelado anteriormente algunos detalles de aquellas conversaciones, Laporta confirmó en persona que se habían producido los contactos y explicó cómo evolucionó la situación, declarando al diario "Corriere dello Sport": "Es un jugador increíble; y no queríamos dejar pasar la oportunidad de incorporarlo a cualquier precio. Por eso, llamé al presidente Marotta, quien me dijo que el jugador no estaba en venta".

Laporta señaló, según recogió el diario catalán "Sport", que Lautaro estaba realmente abierto a la idea del traspaso, pero aclaró que dieron marcha atrás en el asunto por respeto al Inter de Milán y a su presidente.

Y continuó: "El Inter dijo 'no', y comprendimos que la decisión final sobre la salida no estaba en manos del jugador, porque el club deseaba conservarlo. Por ello, y por respeto a Beppe Marotta, a quien tengo en gran estima, dejamos de intentar ficharlo, y ahí quedó todo".

El presidente del club blaugrana también habló sobre Cesc Fàbregas, entrenador del Como, cuyo contrato incluye una cláusula de rescisión que permite al Barcelona incorporarlo si el club así lo desea.

Laporta indicó que el club catalán sigue de cerca su trayectoria como entrenador, pero que no habrá ningún cambio en el cuerpo técnico en un futuro próximo, y afirmó: "Es uno de los hijos del club, y estamos muy contentos con el éxito que está logrando con el Como; se lo merece con creces. Esperamos con ilusión su regreso al 'Camp Nou'".

Y prosiguió: "Fàbregas conoce nuestra mentalidad y la visión del Barcelona mejor que nadie. Se crió aquí y este lugar seguirá siendo siempre su casa, y admiramos su estilo de fútbol. No obstante, actualmente tenemos un entrenador magnífico, Flick, y ya habéis visto de lo que es capaz".

Laporta expresó su enorme satisfacción con el proyecto deportivo del equipo blaugrana, subrayando que el Barcelona ya está a la altura de los grandes clubes del mundo desde el punto de vista deportivo, y dijo: "Hemos vuelto a atraer las miradas del mundo hacia nosotros, y este entrenador se ha ganado nuestra admiración y nuestra confianza. Pero nos recordamos a nosotros mismos internamente la necesidad de 'volar a baja altura'; es decir, mantenernos humildes y con los pies en la tierra. No hay lugar para la relajación; pues nos vemos obligados a luchar por conseguirlo todo".