Laporta insiste en que el Barcelona cuenta con De Jong y evita hablar de Lewandowski

El presidente blaugrana repasó los movimientos del club en el mercado de fichajes con Robert Lewandowski como protagonista.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha repasado la actualidad del club durante la presentación de Raphinha con el fichaje de Robert Lewandowski procedente del Bayern de Múnich y la posible salida de Frenkie de Jong al Manchester United como asuntos más candentes.

El fichaje de Raphinha: "Estamos muy orgullosos de este fichaje. Ya he dicho que continúa la nisaga de brasileños en el Barça. Nos recuerda a épocas recientes en la que los brasileños devolvieron la alegría al Barça. Continúa esa saga de jogo bonito. Quiero agradecerle al jugador que haya hecho todo lo que estaba en su mano para venir al Barça. También dos las gracias a su familia y a su representante, Deco, y a Mateu Alemany, que es el artífice de un gran fichaje. Una vez más, la samba vuelve al Barça y a su vestuario. Hacía tiempo que no oíamos celebraciones con música brasileña y ahora volveremos a verlo".

Lewandowski: "Es jugador del Bayern, tenemos mucho respeto al Bayern y no comentaré el tema porque me equivocaría. Vamos a intentar que las demandas del cuerpo técnico puedan irse concretando. No nos obligamos, porque depende de diferentes partes. Estamos trabajando muy bien para hacer un equipo muy competitivo. Hoy presentamos a Raphinha que era una petición del entrenador y quiero agradecerle que haya priorizado al Barça ante otras propuestas. En referencia a jugadores que tienen contrato, nos hemos puesto en contacto con los clubs, pero por respeto al Bayern no podemos entrar a valorar las negociaciones. Hay que mantener la reserva por respeto al Bayern. No queremos entrar en este tema, pero la respuesta aún no ha llegado. Por respeto al Bayern no entraremos a profundizar más".

Venta de De Jong: "No es cierto que el club se vea obligado a vender a Frenkie. Estamos en la presentación de un jugador que va a hacer historia en el Barça. Será Xavi quien decida si viaja a la gira, pero tengo entendido que sí".

La activación de la segunda palanca para más fichajes: "Nos hemos fijado como objetivo reforzar el equipo en la línea que nos ha pedido Xavi. Raphinha está en esta línea. Dembélé también era una demanda del entrenador. Seguiremos trabajando para conseguir las operaciones que nos ha propuesto el cuerpo técnico".

¿Sabe hablar polaco como portugués?: "El portugués me suena bien y lo he oído hablar durante muchos años y algo puedo decir. Me gusta oírlo. ¿El polaco? no quiero que se malinterprete la respuesta. No hablo ese idioma, aunque me gusta mucho. Eso sí, a los catalanes nos llaman polacos.

Por su parte, el director de fútbol, Mateu Alemany, también aseguró que cuentan con el holandés: "Frenkie es un jugador muy importante para nosotros y contamos totalmente con él. Aquí acaba la historia. El sistema de fair play obliga a salida de jugadores".

Salidas y descartes que no irán a Estados Unidos: "Son decisiones del entrenador. Las decisiones deportivas dependen de Xavi. Hay jugadores que conocen la situación desde hace dos mesos y de acuerdo con sus agentes, lo lógico es que se queden en Barcelona para resolver su situación".

"No soy partidario de contar las negociaciones, pero hay una situación clara. Deportivamente nunca ha habido dudas sobre la continuidad de Dembélé. Otra cosa es que acababa contrato y había mucha diferencia entre sus agentes y el Barça sobre un posible acuerdo. Entendíamos que tenía que adaptarse a la nueva situación económica y eso era muy difícil de entender para sus representantes. Estamos rompiendo una situación que hacía inviable la continuidad del club. Al final, el jugador ha impuesto su voluntad de seguir y los representantes lo han entendido. Nosotros también hemos ayudado haciendo un esfuerzo. Está muy bien pagado, pero dentro de nuestros recursos. Tiene una cláusula de 100 millones".

Rescisión de descartes: "No se contempla, porque no es la via que nos gustaría y porque no valdría por el fair play".

Koundé: "No soy partidario de nombres. El entrenador nos ha marcado unas prioridades y estamos atentos al mercado. Queda un mes y medio y pueden pasar muchas cosas. Lo que se ha hecho ya da un salto de calidad al equipo. Lo que tenga que ser, será".

Las comisiones por Raphinha: "Es una operación clásica en los porcentajes y las cuantías. Solo hay una comisión de agente ordinaria"