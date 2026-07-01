Laporta estalla: «Álvarez no ha hablado del Barcelona... y no estaremos a merced del Atlético»

Juan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha defendido al argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, tras las críticas de su club y afición por sus últimas declaraciones sobre el Mundial 2026.

Tras marcar en la victoria 2-0 ante Austria en la segunda jornada del Mundial 2026, el jugador anunció su deseo de marcharse al Atlético en el próximo mercado estival.

Sus palabras enfadaron al Atlético, que anunció que no le dejará salir en verano.

Laporta, en declaraciones a «Sport», afirmó: «Julian (Álvarez) no habló del Barcelona, pero dio a entender su deseo de cambiar de club».

Y añadió: «Álvarez siempre ha estado en el radar del Barcelona, incluso antes de fichar por el Manchester City, pero entonces no pudimos cerrar el traspaso por motivos económicos».

He hablado con el Atlético, Deco presentó una oferta y sabemos que él quiere venir. Con respeto, les dijimos que tenían una propuesta, pero respondieron que no quieren vender porque no tienen sustituto.

Y concluyó: «Mantendremos la oferta el tiempo que creamos oportuno, pero no estaremos a merced del Atlético; ellos conocen nuestra voluntad. Si quieren cerrar el traspaso, estupendo, pero la oferta no es indefinida».

Sobre la denuncia del Atlético ante las federaciones española e internacional, añadió:

A este respecto, Laporta afirmó: «No sé en qué se basa su estrategia; hemos cerrado muchos traspasos con el Atlético sin problemas; quizá este sea más delicado, pero la oferta es buena».

Y añadió: «Estamos haciendo un gran esfuerzo con una oferta que mantendremos hasta el momento que consideremos oportuno, y espero que el Atlético de Madrid se lo replantee y acepte la oferta; si no lo hacen, ya veremos qué hacemos».

Y concluyó: «Acudir a la FIFA y a la UEFA no tiene sentido, pero hay quien quiere crear problemas».