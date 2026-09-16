El presidente del Barcelona, Joan Laporta, abrió fuego contra las candidaturas de Madrid y Casablanca para acoger la final del Mundial 2030, reclamando la candidatura del nuevo Camp Nou como tercera opción y asegurando que el estadio blaugrana es el más merecedor de albergar el evento más importante del mundo.

Las contundentes declaraciones de Laporta llegaron a través de Catalunya Ràdio y la Cadena SER durante un acto para celebrar los 50 años de la retransmisión radiofónica de los partidos de fútbol en lengua catalana, donde lo dijo sin rodeos: "No debería ser Casablanca o Madrid, sino que debería ser el Camp Nou. Casablanca y Madrid son lo mismo".

El presidente del Barcelona propone el estadio blaugrana como candidato real para acoger la final, y se esfuerza por convertirlo en una "tercera opción" frente al Santiago Bernabéu y al esperado estadio Hassan II.

Laporta considera que la capacidad del nuevo estadio, de 105.000 espectadores, es la razón de peso que empuja a la FIFA a tenerlo en cuenta, señalando que el Santiago Bernabéu acogió la final del Mundial 1982 y asegurando que celebrar la final de 2030 en el Camp Nou aportaría una notoriedad mundial adicional al Barcelona.

Postura tajante sobre el asunto de Ceuta

Laporta no se detuvo en el tema del Mundial, sino que abordó la polémica que suscitó el apoyo de algunos jugadores a la ciudad de Ceuta antes del partido entre el Elche y el Real Madrid, cuando vistieron camisetas con la frase "Todos somos Cabañas".

El presidente del Barcelona reafirmó la postura de su club en defensa de la libertad de expresión, afirmando: "En lo que respecta a Ceuta, el club se sitúa en defensa de la libertad de expresión. Damos a nuestros jugadores la libertad de hacer estas declaraciones".

Laporta también comentó los acontecimientos que rodearon el partido del Elche, subrayando que los símbolos no deberían provocar problemas mientras no lleven mensajes de odio, en clara alusión a lo ocurrido.

Y dijo: "No se debe normalizar lo que ocurrió en Elche".

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Ofreció varios ejemplos para ilustrar su filosofía: "Esto garantiza la posibilidad de ondear la bandera de Cataluña, la bandera estelada o la bandera del Barcelona con normalidad. Mientras no exprese odio, creo que debe respetarse".