Laporta: "La política de esta Junta es borrar a Cruyff y a Guardiola"

El expresidente del club vuelve a ser muy crítico con la presidencia de Josep Maria Bartomeu

Joan Laporta sigue su labor de oposición. Su rechazo a la junta directiva del , presidida por Bartomeu, es bien conocido, y no pierde una oportunidad para recordarlo, menos aún tras un final de temporada tan accidentado como el que ha tenido el club. Laporta, expresidente y convencido cruyffista, habló en la jornada de puertas abiertas de la fundación del genio holandés. Y fue crítico con el proyecto actual.

No le gusta, por ejemplo, la renovación de Valverde: "Si le han renovado es porque considera que es el más idóneo para dirigir el proyecto que ellos tienen. Pero lo que no veo es proyecto. Volveremos a ver que irán al mercado para desviar la atención. Se han hecho fichajes de jugadores que no pertenecen al sistema de juego. Pienso que su única política es borrar lo que hicimos o borrar a Guardiola o a Cruyff de la historia. Parece que es su política", proclamó.

En el Barcelona, el estilo es siempre un buen motivo de conversación. Se tiene como algo innegociable, una parte tan del club como los colores azulgranas, y Laporta cree que lo están mancillando. "Según mi opinión sí. Se está distanciando del estilo genuino que Johan inventó. Es el padre del estilo que nos ha hechos ganadores y hemos tenido una temporada en la que el equipo y el club se aleja del estilo. No hay proyecto, no hay política deportiva definida por la Junta directiva. Se ha abandonado La Masia un año más. Es preocupante y tiene que haber un cambio de rumbo lo más pronto posible. Este resultadismo errático y pasmoso que es como un círculo vicioso en el que parece ser que yo no veo a nadie que tenga el criterio para salir de esta situación", comentó el expresidente azulgrana, que coquetea con la opción de volver a la presidencia.

Entre sus éxitos en la presidencia, quizá ninguno destaca más que el haber dado las riendas del equipo al Barcelona. Ahora, el cariño que se tienen no les obliga a estar de acuerdo. Pep fue conciliador con Valverde y aseguró que el estilo no ha cambiado, pero Laporta discrepa. "No estoy de acuerdo con él. Nos lo pasamos mejor con él y en ese sentido no estoy de acuerdo. Nos hemos alejado del estilo y yo que veo todos los partidos pues la verdad que todavía hay una columna vertebra que viene de lejos con Piqué, Busquets y Messi que mantiene las esencias, pero disfrutar..., sólo de Messi y la Champions. Y debería haber algo más. Con todos los respetos para Pep, creo que nos hemos alejado del estilo", expresó, comentando además que Guardiola no hubiese aceptado algunos de los fichajes que ha hecho el club.

En el tema de fichajes, y teniendo en cuenta una hipotética vuelta, es importante ver que no descarta del todo a Neymar, para quien tiene palabras elogiosas y al que prefiere por delante de a Griezmann: "Como aficionado, Neymar es un gran jugador. Es un jugador que estando al lado de Messi rinde mucho más. En este sentido, todos los jugadores rinden mucho más, especialmente los grandes. Además, él tuvo la humildad de saber quién lideraba. Y todo jugador que es aceptado por Leo siempre mejora. Y Neymar es un caso de estos. Neymar ha ido a liderar el y por circunstancias que algunas ya se sabían no lo ha conseguido. Pero esto no va de traer o no un jugador. Antes me plantearía recuperar el estilo. Hay jugadores que han nacido para este sistema y nos lo enseñó Johan. Habría que definir bien cuál es el proyecto deportivo. Hay cinco directores deportivos y ahí no manda nadie".

En cuanto a su vuelta, que no deja de ser el centro de sus palabras, cautela. "Sé que tenían preparado convocar elecciones si había triplete y me sentía preparado. Pero era este verano. Más allá de este verano no hago planes y depende mucho. Si no hay elecciones este verano habrá que esperar y que esto mejore pero no creo que mejore porque no hay política deportiva clara. Es muy errático. No hay una política deportiva definida". El futuro dirá, por lo tanto.