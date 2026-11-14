Laporta: el éxito del Barcelona no se mide por los títulos, y esto es lo que diferencia a Yamal de Messi

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Joan Laporta, presidente del Barcelona, aseguró que Lamine Yamal es un jugador genial que posee unas cualidades técnicas excepcionales, señalando que su madurez y su comprensión del fútbol a tan temprana edad lo convierten en un futbolista aún más especial.

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El diario neerlandés "De Telegraaf" publicó una entrevista con Laporta, quien se encuentra actualmente en Nueva York para participar en los actos de la tercera edición del homenaje a Johan Cruyff, previsto para el sábado en la ciudad estadounidense.

Este evento, que acogió la ciudad de Sitges en sus dos ediciones anteriores, coincide con el partido homenaje a la leyenda del Ajax y del Barcelona, previsto para el domingo en el estadio Johan Cruyff Arena, con la participación de leyendas de ambos clubes, en conmemoración del décimo aniversario del fallecimiento de Cruyff.

El partido amistoso en Ámsterdam tiene carácter benéfico, ya que su recaudación se destinará a la Fundación Barcelona y a la Fundación Johan Cruyff.

Durante la entrevista, realizada poco antes de su viaje a Nueva York, el presidente del Barcelona habló de los vínculos históricos entre ambos clubes, y también abordó la comparación que calificó de inevitable entre Cruyff, Messi y Lamine Yamal.

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El presidente del Barcelona mostró grandes ambiciones respecto a los objetivos del club, cuando afirmó: "En el Barcelona, nuestras ambiciones pasan siempre por luchar por todos los títulos, unas expectativas profundamente arraigadas en nuestra historia y nuestra identidad. Nuestro objetivo es seguir en la pelea hasta el último momento en LaLiga, la Liga de Campeones de Europa y la Copa del Rey".

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Y matizó: "Sin embargo, el éxito no se mide solo por los títulos, pues la manera en que jugamos también tiene una gran importancia. Queremos un equipo que refleje nuestra identidad futbolística a través de un fútbol atractivo, ofensivo y valiente, para que nuestros socios y nuestra afición se sientan orgullosos".

La comparación entre Messi, Cruyff y Yamal

Laporta señaló que el desarrollo de los jóvenes talentos y el continuo ascenso de jugadores de la academia de La Masia representan dos criterios fundamentales para el éxito del proyecto del club, citando a la estrella pasada y la actual del equipo, Lionel Messi y Lamine Yamal, ambos formados en la academia.

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Laporta consideró que la comparación entre Messi, Lamine Yamal y Johan Cruyff es algo inevitable, pero subrayó que cada uno de ellos tiene su particularidad y la época a la que pertenece.

Y añadió: "Cada uno de ellos es único en su especie y pertenece a una era diferente. Lionel dejó su huella en toda una generación, mientras que Johan cambió la historia del fútbol y del Barcelona".

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Y agregó sobre Lamine Yamal: "Merece tener la oportunidad de escribir su propia historia y construir su legado personal. Es un genio y un jugador extraordinario, que posee un potencial técnico asombroso, creatividad y una capacidad excepcional para regatear a los rivales y superarlos. Y lo que lo hace más especial es su madurez y su comprensión del juego a una edad tan temprana".

El presidente del Barcelona mostró su orgullo por que un jugador con este potencial haya salido de la academia de La Masia, explicando que Yamal encarna los valores del club, su identidad y su filosofía futbolística.

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Y continuó: "Sentimos un orgullo inmenso porque un jugador de su nivel se haya formado en La Masia, y represente los valores del Barcelona, su identidad y su filosofía futbolística. Nuestra responsabilidad consiste en protegerlo y acompañarlo durante su desarrollo, y proporcionarle el entorno deportivo adecuado a su alrededor para que pueda aprovechar su enorme potencial".

Y concluyó sus palabras sobre el jugador diciendo: "Como presidente del club, siento un gran orgullo por Lamine, tanto como futbolista como persona".