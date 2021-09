Laporta: "El club todavía está en la UCI, pero mejorando"

El presidente del Barcelona aseguró que la Superliga sigue viva y reconoció haber querido fichar a Neymar Jr este verano

Joan Laporta fue claro cuando fue preguntado por la situación económica actual del Barcelona. La masa salarial se ha reducido en un 30%, pero el presidente admitió que "el club todavía está en la UCI, pero mejorando. Hay datos que así lo indican". El máximo mandatario del club adelantó que "el año que viene podremos fichar con más normalidad, podremos tener objetivos más ambiciosos". En ese sentido, Laporta quiso felicitar el trabajo de Mateu Alemany y de Ferran Reverter, el CEO del club, además de elevar a la categoría de héroes a los capitanes que se han rebajado el salario en las últimas semanas: "Tenemos unos héroes, que son Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba y ahora acabaremos con Sergi Roberto. Lo que han hecho es admirable. No creo que lo haga nadie. Lo han hecho por barcelonismo. Están comprometidos con el club, con los socios y aficionados".

Siguiendo con el momento financiero, Laporta explicó en el programa 'Onze' de TV3 que la auditoría realizada durante los últimos meses revela que en el mandato de Josep Maria Bartomeu han ocurrido situaciones preocupantes: "Hay errores, irregularidades, situaciones que son presuntamente delictivas y situaciones de presuntas corruptelas. Algunas que ya se están dirimiendo en los tribunales. Estamos haciendo investigaciones internas para ver si se tienen que depurar responsabilidades. Queremos hacerlo y actuar con transparencia".

El presidente negó, ante las informaciones aparecidas sobre una posible venta de Ansu Fati durante este pasado mercado de verano, que el club pusiera a la venta el nuevo '10' del Barcelona. "No es verdad que le pusiéramos a la venta. Todo se distorsiona de la realidad. Se decía que teníamos una oferta de 100 millones por Ansu Fati, pero no la recibimos ni le tuvimos a la venta". Lo que sí admitió es haber negociado el retorno de Neymar Jr: "Intentamos fichar a Neymar. En unas conversaciones, parecía interesante llevarle porque iba loco por volver. Se puso en contacto, tuvimos unas conversaciones y quería venir de todas todas. El Fair Play lo interpretamos de otra manera, porque si lo hubiéramos interpretado como Tebas, esa oferta no hacía falta ni hacerla".

Koeman, con un cuadro de Cruyff

Joan Laporta insistió en la aplicación del modelo cruyffista y comentó, incluso, que el mismo Ronald Koeman tiene presente a su exentrenador en todo momento. "Yo tengo un cuadro de Miró en el despacho, Koeman tiene una foto de Johan", dijo, aunque reconoció haber hablado más de la cuenta con periodistas acerca del estilo de juego que al presidente le apasiona. "A mí me gusta hablar de fútbol y a veces con un exceso de celo, en alguna conversación me he dejado ir hablando de fútbol. Puede que me haya excedido en algún momento, pero esto no quiere decir que no le tenga un gran respeto a Koeman".

La Superliga, viva

Laporta sigue defendiendo el proyecto de la Superliga, del que ha manifestado seguir vivo pese a la salida de 9 de los 12 clubes fundadores. "Está vivo. Los tres clubes nos hemos mantenido en la posición de defenderla. En los tribunales lo hemos ganado todo. La UEFA no puede hacer ninguna acción para impedir que la Superliga vaya adelante". Además, el presidente insistió en dejar "sin efecto todas las presiones que hicieron a clubes ingleses. Los mismos clubes, si esto se lleva a cabo, tendrán que posicionarse".

Las condiciones de Griezmann

Tal y como adelantó Goal, el presidente del Barça confirmó que Griezmann será obligatoriamente jugador del Atlético de Madrid si juega más del 50% de los partidos con la camiseta colchonera durante su cesión. "Para que se ejecute la cláusula de compra del Atlético, Griezmann debe jugar el 50% de los partidos en los que esté disponible", reconoció Laporta, quién también criticó su fichaje y su rendimiento: "quizás todos esperábamos un poco más de él, pero no se le puede recriminar nada en cuanto a actitud. Sin embargo, creo que no encaja en nuestro sistema. No creo que fuera el fichaje que necesitábamos en su momento".