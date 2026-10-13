Joan Laporta, presidente del Barcelona, aseguró que su equipo practica el mejor fútbol de Europa y del mundo, y elogió el nivel que muestran los jugadores bajo la dirección del entrenador Hansi Flick, horas antes del enfrentamiento ante el Galatasaray en Estambul, en el marco de la Liga de Campeones de Europa.

Según el diario español Mundo Deportivo, Laporta repasó la actualidad del Barcelona y habló de las aspiraciones del equipo esta temporada, señalando que el club catalán aspira a competir por todos los títulos. También elogió el ambiente en el vestuario y el trabajo que realizan tanto Deco como Flick.

Laporta dijo, al hablar del nivel del Barcelona bajo la dirección de Flick: "El Barcelona, con toda humildad, practica el mejor fútbol de Europa y del mundo. Hay otros equipos que ofrecen niveles muy buenos, como el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich, y también son candidatos a ganar títulos. Y al final siempre aparecen algunas sorpresas, por eso debemos estar atentos, pero en cuanto a calidad de fútbol, somos el equipo que ofrece el mejor nivel y que da disfrute a la afición. Hacemos disfrutar a los aficionados al fútbol y a los seguidores del Barcelona, y ofrecemos un estilo de juego que les gusta".

El presidente del Barcelona se negó a entrar en el tema del Real Madrid, después de bromear diciendo: "Si no toco el tema de Vinicius, me dejarán hablar", antes de añadir sobre el club blanco: "No voy a entrar en ese tema".

Por su parte, Laporta elogió el ambiente que reina en el vestuario del Barcelona, afirmando: "El ambiente y el espíritu de equipo son la clave de todo, y eso es lo que Flick y su cuerpo técnico han logrado conseguir, junto a Deco y su equipo. La colaboración entre Deco y Flick funciona bien, hay un ambiente positivo y mucha ambición, porque cualquier jugador que participa rinde de forma excelente, y además el jugador que no juega busca mejorar su nivel para ser mejor que su compañero que tuvo la oportunidad".

Laporta renovó su apoyo a Lamine Yamal en la carrera por el Balón de Oro, al responder a una pregunta sobre las posibilidades del joven jugador de conquistar el premio, diciendo: "Ojalá Lamine gane el Balón de Oro, porque se lo merece".

El presidente del Barcelona insistió en que el equipo tiene como objetivo competir por todos los títulos durante la presente temporada, y explicó: "Nuestra ambición es ser candidatos a ganar todas las competiciones en las que participamos. Tenemos un equipo muy fuerte y equilibrado, Deco y su equipo han hecho un gran trabajo, y contamos con una plantilla capaz de competir con fuerza. El techo de las expectativas es muy alto".

Y añadió: "Hemos empezado bien la Liga, y volveremos aquí en febrero para competir por la Supercopa y la Copa, y queremos ser candidatos a ganarlas. En cuanto a la Liga de Campeones de Europa, por la que todos en el Barcelona sentimos una gran ilusión, es un objetivo que nos hemos marcado este año".

Laporta habló del enfrentamiento ante el Galatasaray y confirmó que su equipo está listo para disputar el partido, al señalar: "Es un partido de la Liga de Campeones de Europa, la mejor competición de clubes del mundo. Llegamos al partido en un momento muy bueno, ayer hicimos un entrenamiento de gran intensidad, los jugadores están muy motivados y tenemos buenas sensaciones".



