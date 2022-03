Laporta desmiente que el Barcelona haya negociado con Haaland

Ni han negociado con Haaland, ni lo harán porque tiene contrato en vigor con otro club. Y si negocian con alguien, lo harán con el Borussia de Dortmund. Palabra de Joan Laporta. Así lo ha asegurado el presidente del Barcelona en un acto de peñas en Orihuela (Alicante). Su explicación llegó horas después de que Xavi Hernández no desmintiera en rueda de prensa una información de 'L'Esportiu' que indicaba que el técnico se reunió con el ariete el martes en Múnich.

Laporta desmiente la reunión con Haaland

"En el Barça no negociamos con el jugador, cuando tengamos que negociar lo haremos con el Borussia Dortmund si se da la circunstancia. ¿Que Xavi no lo ha desmentido? Pues yo lo desmiento categóricamente. Si negociamos, lo haríamos con el Borussia Dortmund. Estamos trabajando y planificando, pero de negociar con jugadores, nada. Ni reunión ni negociación ni nada", explicó.

Solo se negociará con el Dortmund

El presidente del Barça añadió que "no quiero hablar de jugadores porque cualquier cosa que digamos, subiría el precio y sería absurdo retransmitir el proceso de fichar un jugador que nos puede o no interesar", comentó. Laporta añadió "sé quién lleva las negociaciones, y menos con jugadores que tienen contrato, negociamos con clubs. ¿Con Raiola? Tengo buena relación con Mino, pero sabemos los dos que primero hay que hablar con su club".

Laporta también habló del fichaje confirmado del juvenil Pablo Torre, del que dijo que "se quedará en Racing hasta final de temporada y para la próxima temporada vendrá al Barça. Está fichado, sí. Cualquier refuerzo tiene el visto bueno del entrenador"

Sin respuesta para Koeman

El presidente también fue preguntado por las declaraciones de Ronald Koeman y Laporta no sólo no entró al trapo, sino que estuvo francamente atinado: "Ronald Koeman es un héroe del barcelonismo, le recuerdo en Wembley-92 marcando el gol de la primera Copa de Europa del Barça y luego le recuerdo como el técnico del primer equipo que tuvo el coraje de subir a jugadores muy jóvenes y las circunstancias hicieron que no continuara, no voy a entrar en otras cosas".