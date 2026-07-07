La semana pasada fue clave en el Barcelona: la directiva, contra el reloj, reestructura la plantilla antes del inicio de la temporada.

Entre la venta de uno de los canteranos más destacados de «La Masía», la inminente marcha de una nueva estrella, la retención de uno de sus defensas y la búsqueda incesante de un delantero de talla mundial, el Barcelona ha ido definiendo las líneas de su nuevo proyecto en el mercado de fichajes de verano.

El Barcelona ha anunciado la venta de Ansu Fati al Mónaco por 11 millones de euros, con un 30 % de un futuro traspaso, según fuentes internas.

Además de ingresar dinero por uno de sus canteranos, el club reduce su masa salarial y gana margen de maniobra en el mercado.

Tampoco sería el último: el portero alemán Marc-André ter Stegen podría salir en los próximos días.

Según The Athletic, Barcelona y Ajax ya tienen un acuerdo verbal para cederlo una temporada.

Michel, nuevo técnico del Ajax, ha impulsado su fichaje tras compartir vestuario con él en el Girona la temporada pasada.

Según fuentes cercanas al jugador citadas por The Athletic, la formalización del acuerdo demorará unos días por detalles contractuales, y se espera que el Barcelona asuma parte de su salario durante la cesión.

Mientras tanto, el Barcelona ha renovado al defensa danés Andreas Christensen por dos años, garantizando su continuidad.

Álvarez es el primer objetivo, mientras que Kane sigue en la agenda.

En cuanto a fichajes, el Barça busca un delantero tras la marcha de Lewandowski al Chicago Fire.

El argentino Julián Álvarez sigue siendo el objetivo principal, aunque el club es consciente de la dificultad y el alto coste del fichaje.

Sin embargo, la directiva azulgrana no quiere limitarse a una sola opción y mantiene abiertas otras vías, entre las que destaca el inglés Harry Kane.

Según The Athletic, el Barça los colocó en marzo en lo más alto de su lista de delanteros, y fuentes del club explicaron que el interés por Kane, de 32 años, busca explorar su situación y un posible fichaje futuro.

La semana pasada, en un acto en el «Camp Nou», el presidente Juan Laporta confirmó el interés por Álvarez y reveló que el Barcelona había hecho una oferta verbal al Atlético de Madrid, que la rechazó al no tener un sustituto.

Laporta declaró: «Nuestra oferta sigue en pie, pero no permanecerá vigente para siempre. El Atlético de Madrid sabe que tenemos una oferta sobre la mesa y, si surge la oportunidad de discutirla, la acogeremos con mucho gusto».

Y añadió: «Si no fichamos a nadie, seguiremos siendo competitivos, pero un refuerzo nos daría más fuerza, sobre todo en competiciones donde los detalles marcan la diferencia. Además, el fichaje de Anthony Gordon nos aporta soluciones en varias posiciones».

¿Cuánto pagará el Barcelona por fichar a Álvarez?

Fuentes internas aseguran que la primera oferta rondaba los 100 millones de euros.

Según The Athletic, el Barça lo subió a 130 millones, aunque el club insiste en que no entrará en una puja desmedida.

Si falla la operación Álvarez, las alternativas son limitadas: Victor Osimhen no convence a todos en el club pese a mencionarse como plan B.

Además, se analiza reforzar la defensa, pero solo si antes sale un jugador del plantel.

¿Quién puede salir?

Destaca el centrocampista Marc Casado, con poca participación la pasada temporada y pocas perspectivas de cambio.

El club espera obtener unos 30 millones de euros por el jugador de 22 años, y fuentes cercanas han confirmado a «The Athletic» que no rechaza estudiar ofertas de la liga saudí.

El sueco Ronnie Bardji, de 20 años, también podría salir antes de que cierre el mercado. A sus 20 años, mostró potencial en su primera temporada, pero el club cree que necesita minutos y valora cederlo para que siga creciendo.