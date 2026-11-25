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Joan Laporta, presidente del Barcelona, lanzó un nuevo ataque contra el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, a raíz de las reiteradas declaraciones de este último sobre el caso Negreira. Aseguró que el club blanco está obsesionado con hablar del conjunto catalán y lanzó una amenaza irónica: pedirle derechos de autor por promocionar constantemente su nombre y su imagen.

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Laporta habló, según recoge el diario español «Sport», desde Bakú, la capital de Azerbaiyán, donde se encuentra para seguir el partido del Barcelona ante el Sabah en la Liga de Campeones, y se refirió al acto de conciliación previsto entre el club catalán y Florentino Pérez, antes de una posible vía penal por las acusaciones de este último relacionadas con el caso Negreira.

Laporta: damos al Real Madrid la oportunidad de rectificar sus declaraciones

El presidente del Barcelona explicó que el acto de conciliación es un paso previo a la presentación de una querella criminal y precisó que, por ahora, el club busca obligar a la otra parte a rectificar lo que dijo.

«El acto de conciliación es un paso previo a la presentación de una querella criminal, y lo que hemos hecho es intentar que rectifiquen sus declaraciones. Cuando alguien hace unas declaraciones que pueden ser erróneas o en las que se excede, el acto de conciliación le da la oportunidad de rectificarlas y retractarse», añadió.

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Laporta advirtió además de que no atender esta petición supondría, a su juicio, que existe mala fe, lo que llevaría al Barcelona a seguir adelante con las acciones legales.

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Explicó que las declaraciones que el club rechaza son las de la rueda de prensa que ofreció Florentino Pérez el pasado 12 de mayo, en la que, a su entender, el presidente del Real Madrid intentó tergiversar los hechos y cambiar la historia con información falsa.

«Creíamos que teníamos que defender los intereses del Barcelona, porque se estaban diciendo cosas terribles y falsas sobre el club, y lo decía el máximo representante de otro club, una persona que se supone que debería tener más mesura a la hora de hacer este tipo de declaraciones», afirmó Laporta.

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Burla a Pérez: ¡le pediremos derechos de autor!

El presidente del Barcelona no se limitó a hablar de las acciones legales, sino que también criticó que Florentino Pérez siga mencionando al club catalán, y señaló que el presidente del Real Madrid volvió a hablar del Barcelona durante la última asamblea general del club blanco.

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«No sé qué harán hoy en el acto de conciliación, pero he visto que en la asamblea general siguieron hablando del Barcelona. Están obsesionados con hablar del Barcelona, y lo repito», dijo Laporta con ironía.

«Acabaremos pidiéndoles derechos de autor, porque promocionan su imagen a costa del Barcelona. Solo saben hablar del Barcelona, y creo que lo que deberían hacer es ocuparse de sus propios asuntos», añadió.

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El presidente del club catalán completó su intervención señalando que todos los clubes tienen problemas y responsabilidades que deben atender, y pidió al Real Madrid que se centre en su situación interna y deje en paz a los demás clubes.

El caso Fermín, los árbitros y la postura de Laporta sobre Flick

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Laporta también se refirió a la situación de Fermín López, que vio una tarjeta amarilla en el banquillo durante el último partido del Barcelona, y a la preocupación que eso ha generado en el club ante la posibilidad de que sea sancionado con uno o dos partidos, lo que podría impedirle jugar contra el Atlético de Madrid.

Explicó que, en el momento de sus declaraciones, el Barcelona aún no había recibido la sanción definitiva, y aseguró que el club actuará para defender los intereses del jugador e intentar que la sanción sea la menor posible.

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Añadió que el árbitro señaló en su acta que Fermín no lo insultó, y explicó que lo ocurrido fue una reacción en el ambiente de un partido de fútbol, en el que a veces se viven momentos de tensión y nerviosismo.

Al mismo tiempo, Laporta subrayó el respeto del Barcelona hacia los árbitros y el estamento arbitral: «Respetamos a los árbitros, creemos que hacen todo lo que pueden y toman sus decisiones según su criterio, y a veces puede haber decisiones que no coinciden con nuestro punto de vista».

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También respaldó las declaraciones del entrenador Hansi Flick, que pidió más diálogo con los árbitros y una mejor comunicación entre las distintas partes en el terreno de juego.

Laporta afirmó que Flick hizo bien en expresar lo que piensa y consideró que un debate constructivo puede ayudar a que cada parte haga mejor su trabajo, ya sean los jugadores en el campo, los entrenadores en la banda o los árbitros que dirigen los partidos.

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La polémica de las declaraciones

El actual conflicto entre el Real Madrid y el Barcelona se remonta a las declaraciones de Florentino Pérez el pasado mes de mayo, cuando atacó al Barcelona por el caso Negreira y lo acusó de corrupción, de enriquecer a los árbitros y de beneficiarse de forma continuada de las decisiones arbitrales. Además, puso en duda la limpieza de la competición durante los años en los que se produjeron los pagos vinculados al caso.

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El Barcelona respondió con una acción legal en la que exigía a Pérez que se retractara de sus declaraciones o aportara pruebas de sus acusaciones, antes de pasar a presentar una querella criminal por difamación.

El caso Negreira gira en torno a los pagos que el Barcelona realizó a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, entre 2001 y 2018, por un importe superior a 7 millones de euros.

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El Barcelona sostiene que ese dinero correspondía a informes técnicos y asesoramiento relacionados con los árbitros, mientras que la investigación judicial examina la naturaleza y la finalidad de esos pagos, sin que ello implique que se haya probado la manipulación de resultados.

Según informó la Cadena SER, el acto de conciliación celebrado en Madrid el miércoles 25 de noviembre terminó sin acuerdo, ya que Pérez no rectificó las declaraciones en litigio, lo que deja la puerta abierta a que el Barcelona continúe por la vía legal con la que amenazó Laporta.