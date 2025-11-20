Lanús vs. Atlético Mineiro, Final de la Copa Sudamericana: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Lanús se enfrenta a Atlético Mineiro este sábado 22 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo de Argentina) en el estadio Defensores del Chaco, por la Final de la Copa Sudamericana 2025.

Sigue aquí en directo el Lanús vs. Atlético Mineiro de la Copa Sudamericana 2025

El Granate clasificó a la final después de vencer por marcador global de 3-2 a la Universidad de Chile en las semifinales, con tres goles de Rodrigo Castillo en el cruce.

Por su parte, el Galo dejó en el camino por 4-2 a Independiente del Valle en la ronda de los cuatro mejores, con anotaciones de Eduardo Pereira, Guilherme Arana, Bernand y Hulk.

Cómo ver Lanús vs Atlético Mineiro, Copa Sudamericana 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de LaLiga+ Plus, M+ Liga de Campeones, Movistar+ Lite, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN, Disney+, DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.