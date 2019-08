Landín lamentó la eliminación de Guastatoya

El mexicano se mostró decepcionado tras caer ante Comunicaciones.

Luis Ángel Landín, delantero mexicano de Guastatoya, se mostró decepcionado tras la eliminación del equipo en los octavos de final de la Liga Concacaf. Los Pecho Amarillo no fueron capaces de dar vuelta a la eliminatoria ante Comunicaciones y le dijeron adiós al torneo.

"Hicimos lo que pudimos para lograr clasificar, desafortunadamente la pelota no entró, no aprovechamos las opciones de gol que tuvimos y quedamos fuera del campeonato”, dijo Landín luego del empate sin goles contra los Cremas, el cual no le alcanzó a su equipo.

Según Landín, el equipo no tuvo la contundencia necesaria para llevarse la victoria. “El partido fue complicado, ellos tenían un gol de ventaja y nosotros con uno pasábamos, pero no supimos ser contundentes cuando generamos jugadas y ese fue factor importante para que no pasáramos”, concluyó.