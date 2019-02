Lampe todavía no puede debutar en San José

El portero boliviano espera tener todos los papeles en orden para volver a las canchas, este domingo tenía que ser su debut, pero no fue habilitado.

El portero boliviano Carlos Emilio Lampe todavía no puede debutar con la camiseta de San José debido a que no llegó su pase internacional y no pudo ser habilitado ante la División Profesional del Fútbol Boliviano.

Lampe se entrenó estos últimos días con el primer plantel de San José, había mucha expectativa en ver nuevamente en cancha al guardameta boliviano que pasó por filas de Boca Juniors.

Para la mala suerte de la afición del santo, Lampe no pudo ser habilitado y no podrá jugar este domingo contra Real Potosí, según informó la dirigencia del club boliviano.

Lampe ahora deberá esperar unos días más hasta tener los papeles en orden y así poder jugar su primer partido tras casi medio año.