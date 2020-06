Lampe podría emigrar al fútbol de Estados Unidos

El portero boliviano recibió una oferta de un club norteamericano para jugar la próxima temporada en la MLS.

El portero boliviano Carlos Emilio Lampe podría tener su futuro en el fútbol de una vez que termine la temporada con su actual club, Always Ready.

Lampe es tentado desde hace un buen tiempo por clubes del extranjero, pero quien más estaría cerca de contratarlo es una institución de Estados Unidos que actualmente juega en la ( ).

Si se concreta la transferencia, será la tercera en la carrera de Lampe que antes jugó en el , de , y el , de .

El portero boliviano tiene contrato vigente con Always Ready con el que logra una buena campaña en el actual campeonato siendo uno de los guardametas menos vencidos.

El equipo boliviano no se opondrá a la salida de Lampe. “Hasta el momento no ha llegado al club ninguna oferta, pero si llega una oferta del exterior, el club no negará al jugador que pueda ver acción en otro país y se le apoyará al jugador para que salga”, aseguró Andrés Costa, vicepresidente de Always Ready.