Lampard respalda a Sarri al frente del Chelsea

"Mi filosofía es diferente pero respeto las tácticas de Sarri", dijo la leyenda de los Blues, actual técnico del Derby County.

Frank Lampard prosperó en el con entrenadores de alto perfil como José Mourinho y Carlo Ancelotti, pero se apresura a subrayar que está tratando de hacer las cosas a su manera en el del Campeonato, la segunda categoría del fútbol inglés, que se encuentra octavo en la clasificación con nueve juegos por jugar.

"Trato de ser yo mismo; creo que eso es muy importante", le dijo Lampard a Goal. "Copiar a cualquiera como entrenador es un error. Tienes que encontrar tus propios métodos o tus propias formas. Ciertamente no tengo miedo de aprovechar un poco de los entrenadores con los que he trabajado a lo largo de los años, pero no creo que sea similar a ninguno de ellos.

"En términos de estilo de juego, quiero jugar buen fútbol. Queremos intentar jugar. Hemos sido uno de los equipos en el Campeonato esta temporada que intentamos jugar. Tratamos de mover la pelota a través del campo, más que ser demasiado directo, ese no es mi estilo. No es la forma en que quiero jugar.

"No siempre puedes jugar ese hermoso fútbol que estás buscando debido a las condiciones y la oposición. Así que creo que, en términos de tratar de encajar en un estilo, creo que podría estar mal en mi opinión. Pero quiero jugar buen fútbol, ​​quiero ser agresivo, quiero que los fanáticos vean que somos un equipo que juega con pasión y deseo y quiere ganar partidos de fútbol".

Con el pasado en el Chelsea de Lampard, es inevitable que su nombre se mencione en Stamford Bridge cuando las cosas no van según lo planeado . En febrero, el jugador de 40 años era el favorito para convertirse en el próximo entrenadores del club después de una mala racha de resultados. Sin embargo, Maurizio Sarri ha estabilizado su posición, mientras que Lampard ha enfrentado sus propios desafíos en Derby.

Es posible que Lampard tenga poco tiempo para ver al Chelsea en su papel como entrenador del Derby, pero sigue de cerca la forma en que Sarri lidera el club y siente que el italiano quizás ha sido tratado injustamente por su rígida filosofía.

"Respeto a los entrenadores que creen en una filosofía o sistema", continuó Lampard. "Nunca he trabajado con Sarri, pero vi a su jugar un fútbol fantástico".

"Creo que ha sido desafortunado para el propio Sarri, todos han ideado este término 'Sarriball', pero no estoy seguro de haberlo escuchado realmente ni de hacerlo suyo. Creo que solo está tratando de ganar. Ha traído jugadores que quieren jugar de la manera que él quiere. Todos se han enfocado un poco en ese hecho. Creo que es un muy buen entrenador.

"No solo está mirando cómo juega el Chelsea, sino que mira a sus oponentes, y está tratando de obtener buenos resultados para el Chelsea Football Club. Le tengo respeto. No lo conozco tan bien, pero tengo tengo respeto por él".

Sarri se encontró en el centro de una controversia masiva cuando el portero Kepa Arrizabalaga se negó a ser sustituido en la final de la Carabao Cup contra el , lo que llevó a afirmaciones de que el poder de los jugadores ha sido durante mucho tiempo un problema en el Chelsea que costó a varios entrenador su trabajo.

Sin embargo, Lampard se rió de esas sugerencias y enfatizó su creencia de que el poder de los jugadores se ha convertido en una etiqueta injusta para los jugadores de Chelsea, negando haberlo visto como un problema durante su estadía en Stamford Bridge.

"Fue sobreestimado masivamente" , agregó Lampard. "Fue exagerado hasta el punto de que era falso. Teníamos una gran fortaleza en el Chelsea. Tuvimos entrenadores fantásticos en diferentes momentos, pero la fortaleza era que el vestuario quería ganar y tenía un deseo real de ser ganadores".

"Creo que como jugador, todo lo que me preocupa es lo que hice todas las semanas. ¿Estaba en mi mejor momento? Todo lo que le importaba a John Terry era eso. Didier Drogba, Michael Ballack, Petr Cech y Ashley Cole; todos fueron grandes profesionales.

"Entonces, si llamas tener personalidades fuertes como jugador [una debilidad], entonces creo que es una forma barata y fácil de verlo. Se convirtió más en una palabra mediática que en algo real. El hecho es que el Chelsea no estaba ganando suficientes juegos.

"Se les juzga como lo hacen con el Manchester City, el y el . Es un trabajo de primer nivel y un club de alto nivel que la gente mira cuando los resultados no son perfectos. Creo que el poder de los jugadores fue la primera idea, 'veamos el poder del jugador'. No es la respuesta correcta".

