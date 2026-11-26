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La etapa de Sabri Lamouchi al frente del banquillo de la selección de Túnez apenas duró cinco meses: fue nombrado en enero de 2026 y destituido a mediados de junio, tras la dura derrota por 5-1 ante Suecia en el partido inaugural de Túnez en el Mundial.

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El técnico francés repasó los entresijos de su sorprendente destitución durante su paso por el programa «Riolo Club» de la cadena «RMC Sport» francesa, donde expresó su asombro por el momento elegido para la decisión. Asumió la responsabilidad de la derrota, aunque reconoció que no esperaba que su etapa terminara tan rápido.

«Aun así, hay que explicar lo que pasó ante Suecia. Somos Túnez y debemos ser conscientes del nivel de los jugadores que tenemos, de los clubes y las ligas en los que juegan, y puede que algunos ni siquiera sean titulares en sus equipos», afirmó Lamouchi.

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Y continuó: «La abultada derrota nos obliga a ver el partido y analizarlo. Con el 2-1, y durante los últimos veinte minutos de la primera parte, estábamos más cerca del 2-2 que de encajar el tercero, pero recibimos un gol por un error individual grave, algo que destroza al jugador que lo comete y a todo el equipo».

«A partir de ahí se acabó todo y el rival tuvo vía libre. Incluso los dos primeros goles los encajamos en situaciones que habíamos trabajado en los entrenamientos», añadió.

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El técnico reveló que no esperaba ser destituido tras el partido y que creía que seguiría dirigiendo a la selección durante el resto del Mundial: «Volvimos al hotel y estaba convencido de que dirigiría el entrenamiento del día siguiente. A la mañana siguiente me desperté y tenía llamadas perdidas y, por supuesto, había algunos rumores».

«Fuimos al entrenamiento y me pidieron que no saliera al campo. Me dijeron que se había publicado un tuit y que luego lo habían borrado, mientras que los dirigentes de la federación me aseguraron que ese tuit nunca había existido», prosiguió.

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Lamouchi siguió relatando: «Hablé con los jugadores en el vestuario y muchos de ellos se me acercaron y me dijeron: “Empezamos juntos y terminaremos juntos”. Volvimos al hotel y yo estaba convencido de que dirigiría el entrenamiento del día siguiente y después el partido, previsto tres días más tarde. Una hora después, el presidente y el vicepresidente me comunicaron que teníamos que parar. Me llamaron y bajé a su habitación, en el mismo hotel, donde me explicaron que la decisión era difícil, pero necesaria».

La Federación Tunecina de Fútbol había publicado un tuit en sus redes sociales que borró rápidamente, en un paso previo a la destitución de Lamouchi.

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El técnico francés añadió: «Lo que me sorprende es que el sustituto ya estaba en el avión, lo que significa que la decisión se había tomado de antemano. ¡Y estábamos a 15 horas de vuelo!».

Hervé Renard fue el técnico al que recurrió la Federación Tunecina para sustituir a Lamouchi durante un breve periodo, antes de que la selección cerrara su participación en el Mundial 2026 con tres derrotas: ante Suecia (5-1), Japón (4-0) y Países Bajos (3-1).

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Por su parte, Renard, actual seleccionador de Costa de Marfil, explicó en un mensaje grabado que se emitió durante el programa que su llegada al cargo no estaba planeada de antemano: «La explicación es muy sencilla. Estaba en mi casa en Senegal, a las dos de la tarde, cuando me llamó mi agente y me preguntó: “¿Te interesa Túnez?”. Le respondí: “Escucha, Farid, ¿se ha ido Sabri?”. Habían jugado su partido la noche anterior».

«Me dijo: “Sí, se va a ir”. Y le contesté: “Como sabes, estoy sentado en el sofá viendo el Mundial, así que acepto”. Eso es exactamente lo que pasó», continuó.

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«Si no hubiera sido yo, habría sido otro. Así funciona el mercado laboral. Yo no moví ficha en esa dirección y nadie me había llamado antes, eso es seguro», agregó Renard.

Lamouchi respondió a las declaraciones de Renard asegurando que no le guarda ningún rencor personal, aunque criticó la manera en que la federación gestionó la situación: «No entendí en absoluto la decisión de la federación... Tiene razón cuando dice que así es la profesión y que otro habría ocupado el puesto si no lo hubiera hecho él. Pero en esta profesión hay ciertos valores y principios, y yo no trabajo así ni habría actuado de esa manera».

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«No le guardo ningún rencor, no tengo ningún problema con Hervé. Lo que me molesta es que se trata simplemente de un partido de fútbol, yo soy el máximo responsable del fracaso de Túnez y no hace falta exagerar. Cada uno debe asumir sus responsabilidades; yo asumo la mía y sé muy bien lo que pasó», concluyó.